https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866066432.html

Дума расширила список причин для лишения приобретенного гражданства России

Дума расширила список причин для лишения приобретенного гражданства России - РИА Новости, 18.04.2023

Дума расширила список причин для лишения приобретенного гражданства России

Госдума приняла поправки к законопроекту "О гражданстве", расширяющие список обстоятельств для лишения приобретенного гражданства России. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:00

2023-04-18T14:00

2023-04-18T14:41

госдума рф

россия

общество

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416606_0:190:3048:1905_1920x0_80_0_0_23e5265ae775ff755bbf29bb2a3a5f46.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госдума приняла поправки к законопроекту "О гражданстве", расширяющие список обстоятельств для лишения приобретенного гражданства России.Дополняется список преступлений, за которые приобретенного гражданства могут лишить:В проекте закона, который Дума приняла в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось за терроризм, тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с наркотиками, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Также документ сокращает число требований по приему в российское гражданство более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, дающих право на упрощенное приобретение гражданства России.

https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865932521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, общество, вооруженные силы рф