https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866066432.html
Дума расширила список причин для лишения приобретенного гражданства России
Дума расширила список причин для лишения приобретенного гражданства России - РИА Новости, 18.04.2023
Дума расширила список причин для лишения приобретенного гражданства России
Госдума приняла поправки к законопроекту "О гражданстве", расширяющие список обстоятельств для лишения приобретенного гражданства России. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:00
2023-04-18T14:00
2023-04-18T14:41
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общество
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госдума приняла поправки к законопроекту "О гражданстве", расширяющие список обстоятельств для лишения приобретенного гражданства России.Дополняется список преступлений, за которые приобретенного гражданства могут лишить:В проекте закона, который Дума приняла в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось за терроризм, тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с наркотиками, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Также документ сокращает число требований по приему в российское гражданство более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, дающих право на упрощенное приобретение гражданства России.
https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865932521.html
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РИА Новости
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госдума рф, россия, общество, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Дума расширила список причин для лишения приобретенного гражданства России
Госдума одобрила поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госдума приняла поправки к законопроекту "О гражданстве", расширяющие список обстоятельств для лишения приобретенного гражданства России.
Дополняется список преступлений, за которые приобретенного гражданства могут лишить:
- совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности;
- дискредитация Вооруженных сил России;
- публичные призывы к нарушению территориальной целостности;
- публичные призывы к экстремизму;
- вооруженный мятеж;
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
- участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.
В проекте закона, который Дума приняла в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось за терроризм, тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с наркотиками, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Также документ сокращает число требований по приему в российское гражданство более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, дающих право на упрощенное приобретение гражданства России.
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