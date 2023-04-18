Рейтинг@Mail.ru
ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 18.04.2023 (обновлено: 14:00 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866064458.html
ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности
ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности - РИА Новости, 18.04.2023
ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой приобретённого гражданства предлагается лишать... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:50
2023-04-18T14:00
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой приобретённого гражданства предлагается лишать за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.Как отмечается в таблице поправок на принятие, "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации". Данная поправка вносится в статью 22 "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863107632.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_84a65cbc77748e0daaba07fb7d5e9d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности

Госдума одобрила поправку о лишении приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой приобретённого гражданства предлагается лишать за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.
Как отмечается в таблице поправок на принятие, "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации". Данная поправка вносится в статью 22 "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности
5 апреля, 10:53
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала