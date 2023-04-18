https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866064458.html
ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности
ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности - РИА Новости, 18.04.2023
ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой приобретённого гражданства предлагается лишать... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:50
2023-04-18T13:50
2023-04-18T14:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой приобретённого гражданства предлагается лишать за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.Как отмечается в таблице поправок на принятие, "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации". Данная поправка вносится в статью 22 "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863107632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности
Госдума одобрила поправку о лишении приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой приобретённого гражданства предлагается лишать за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.
Как отмечается в таблице поправок на принятие, "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации". Данная поправка вносится в статью 22 "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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