https://ria.ru/20230418/gosizmena-1866118022.html
Совфед может рассмотреть закон о наказании за госизмену 26 апреля
Совфед может рассмотреть закон о наказании за госизмену 26 апреля - РИА Новости, 18.04.2023
Совфед может рассмотреть закон о наказании за госизмену 26 апреля
Совфед на заседании 26 апреля может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание вплоть до пожизненного заключения, за государственную... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:24
2023-04-18T16:24
2023-04-18T16:37
совет федерации рф
общество
россия
александр башкин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Совфед на заседании 26 апреля может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание вплоть до пожизненного заключения, за государственную измену, сообщил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.Госдума во вторник приняла документ в третьем чтении."Если Государственная Дума приняла, Совет Федерации может рассмотреть закон 26 апреля", - сказал политик.Башкин отметил, что лично он намерен поддержать изменения в законодательство.Поправки вносятся в статью 275 УК РФ "Государственная измена". После принятия закона, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против РФ, смогут назначить наказание в виде пожизненного заключения.Сейчас закон устанавливает ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865769811.html
https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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совет федерации рф, общество, россия, александр башкин, госдума рф
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Александр Башкин, Госдума РФ
Совфед может рассмотреть закон о наказании за госизмену 26 апреля
Башкин: Совфед может рассмотреть закон о пожизненном наказании за госизмену 26 апреля
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Совфед на заседании 26 апреля может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание вплоть до пожизненного заключения, за государственную измену, сообщил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Госдума
во вторник приняла документ в третьем чтении.
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"Если Государственная Дума приняла, Совет Федерации может рассмотреть закон 26 апреля", - сказал политик.
Башкин отметил, что лично он намерен поддержать изменения в законодательство.
Поправки вносятся в статью 275 УК РФ "Государственная измена". После принятия закона, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против РФ, смогут назначить наказание в виде пожизненного заключения.
Сейчас закон устанавливает ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
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