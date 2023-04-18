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Депутат предложил использовать искусственный интеллект для штрафов за шум - РИА Новости, 18.04.2023
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06:09 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/gosduma-1865967442.html
Депутат предложил использовать искусственный интеллект для штрафов за шум
Депутат предложил использовать искусственный интеллект для штрафов за шум - РИА Новости, 18.04.2023
Депутат предложил использовать искусственный интеллект для штрафов за шум
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил использовать искусственный интеллект для выписывания штрафов за городской шум, письмо об этом он написал... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:09
2023-04-18T06:09
общество
москва
борис чернышов (депутат)
госдума рф
михаил черников
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил использовать искусственный интеллект для выписывания штрафов за городской шум, письмо об этом он написал начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову, его копия имеется в распоряжении РИА Новости. В письме Чернышов отмечает, что, по данным департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, до 70% территории города подвержены сверхнормативному шуму от различных источников. Также он рассказывает, что данный показатель превышает нормативный уровень шума в жилых массивах, в то время как комфортный уровень звука для человека - 20–30 децибел, кроме того, особенно острой ситуация в Москве становится с приходом весны и началом мотосезона. "Стремительно развивающиеся технологии позволяют вывести этот процесс на качественно новый уровень. В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность внедрения пилотного проекта по оснащению камер видеофиксации в Москве программами на основе искусственного интеллекта, которые могли бы фиксировать нарушения допустимого уровня шума от транспорта, в том числе мотоциклов и скутеров", - говорится в письме Чернышова. Такого рода программное обеспечение, при наличии государственного запроса, может быть разработано российскими специалистами в кратчайшие сроки и масштабировано для покрытия всей территории Москвы, отметил он. "Высокотехнологичные нововведения позволят более оперативно и качественно фиксировать превышение нормативов, эффективно выявлять нарушителей и призывать их к ответственности в соответствии с российским законодательством", - считает парламентарий.
https://ria.ru/20230418/mask-1865963604.html
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общество, москва, борис чернышов (депутат), госдума рф, михаил черников
Общество, Москва, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Михаил Черников
Депутат предложил использовать искусственный интеллект для штрафов за шум

Депутат Чернышов предложил использовать ИИ для выписывания штрафов за городской шум

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил использовать искусственный интеллект для выписывания штрафов за городской шум, письмо об этом он написал начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову, его копия имеется в распоряжении РИА Новости.
В письме Чернышов отмечает, что, по данным департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, до 70% территории города подвержены сверхнормативному шуму от различных источников. Также он рассказывает, что данный показатель превышает нормативный уровень шума в жилых массивах, в то время как комфортный уровень звука для человека - 20–30 децибел, кроме того, особенно острой ситуация в Москве становится с приходом весны и началом мотосезона.
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"Стремительно развивающиеся технологии позволяют вывести этот процесс на качественно новый уровень. В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность внедрения пилотного проекта по оснащению камер видеофиксации в Москве программами на основе искусственного интеллекта, которые могли бы фиксировать нарушения допустимого уровня шума от транспорта, в том числе мотоциклов и скутеров", - говорится в письме Чернышова.
Такого рода программное обеспечение, при наличии государственного запроса, может быть разработано российскими специалистами в кратчайшие сроки и масштабировано для покрытия всей территории Москвы, отметил он.
"Высокотехнологичные нововведения позволят более оперативно и качественно фиксировать превышение нормативов, эффективно выявлять нарушителей и призывать их к ответственности в соответствии с российским законодательством", - считает парламентарий.
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ОбществоМоскваБорис Чернышов (депутат)Госдума РФМихаил Черников
 
 
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