https://ria.ru/20230418/gaz-1865955482.html
В ФРГ подсчитали, на сколько выросла цена на газ для потребителей
В ФРГ подсчитали, на сколько выросла цена на газ для потребителей - РИА Новости, 18.04.2023
В ФРГ подсчитали, на сколько выросла цена на газ для потребителей
Частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года в среднем платили за газ на 16,2% больше, чем в начале года, несмотря на пакет помощи со стороны... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T00:34
2023-04-18T00:34
2023-04-18T05:42
германия
destatis
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года в среднем платили за газ на 16,2% больше, чем в начале года, несмотря на пакет помощи со стороны государства, сообщило в понедельник Федеральное статистическое ведомство (Destatis).В Destatis подчеркнули, что при подсчетах учитывался декабрьский пакет мер со стороны государства, которым оно пыталось регулировать цены на рынке.В рамках этого пакета для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цена на газ была ограничена 12 центами за киловатт-час брутто (то есть включая все налоги, сборы и надбавки), на тепло - 9,5 центами за киловатт-час брутто.
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германия, destatis
В ФРГ подсчитали, на сколько выросла цена на газ для потребителей
Destatis: цены на газ для потребителей в ФРГ выросли на 16 процентов
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года в среднем платили за газ на 16,2% больше, чем в начале года, несмотря на пакет помощи со стороны государства, сообщило в понедельник Федеральное статистическое ведомство (Destatis).
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"Частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года платили за газ в среднем 9,34 цента за киловатт-час... Электроэнергия обходилась потребителям в среднем 34,96 цента за киловатт-час. Тем самым цены на газ выросли на 16,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, а цены на электроэнергию - на 4,4%", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В Destatis
подчеркнули, что при подсчетах учитывался декабрьский пакет мер со стороны государства, которым оно пыталось регулировать цены на рынке.
В рамках этого пакета для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цена на газ была ограничена 12 центами за киловатт-час брутто (то есть включая все налоги, сборы и надбавки), на тепло - 9,5 центами за киловатт-час брутто.
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