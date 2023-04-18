https://ria.ru/20230418/gaz-1865955482.html

В ФРГ подсчитали, на сколько выросла цена на газ для потребителей

В ФРГ подсчитали, на сколько выросла цена на газ для потребителей - РИА Новости, 18.04.2023

В ФРГ подсчитали, на сколько выросла цена на газ для потребителей

Частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года в среднем платили за газ на 16,2% больше, чем в начале года, несмотря на пакет помощи со стороны... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T00:34

2023-04-18T00:34

2023-04-18T05:42

германия

destatis

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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года в среднем платили за газ на 16,2% больше, чем в начале года, несмотря на пакет помощи со стороны государства, сообщило в понедельник Федеральное статистическое ведомство (Destatis).В Destatis подчеркнули, что при подсчетах учитывался декабрьский пакет мер со стороны государства, которым оно пыталось регулировать цены на рынке.В рамках этого пакета для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цена на газ была ограничена 12 центами за киловатт-час брутто (то есть включая все налоги, сборы и надбавки), на тепло - 9,5 центами за киловатт-час брутто.

https://ria.ru/20230305/gas-1856000816.html

германия

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германия, destatis