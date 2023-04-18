https://ria.ru/20230418/g7-1865970212.html

Страны G7 призвали КНР к диалогу с США по снижению стратегических рисков

Страны G7 призвали КНР к диалогу с США по снижению стратегических рисков - РИА Новости, 18.04.2023

Страны G7 призвали КНР к диалогу с США по снижению стратегических рисков

Главы МИД G7 призвали Китай незамедлительно начать диалог с США по снижению стратегических рисков, следует из совместного заявления по итогам встречи. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:17

2023-04-18T07:17

2023-04-18T07:17

китай

сша

япония

нэнси пелоси

g7

в мире

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ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 призвали Китай незамедлительно начать диалог с США по снижению стратегических рисков, следует из совместного заявления по итогам встречи. Как отмечается в заявлении, страны G7 обеспокоены "продолжающимся и ускоряющимся расширением Китаем его ядерного арсенала и разработкой все более совершенных систем доставки" без должной прозрачности. Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Отношения между США и Китаем заметно охладели на фоне визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Штатами китайского аэростата, который впоследствии был сбит.

https://ria.ru/20230417/kitay-1865919172.html

китай

сша

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китай, сша, япония, нэнси пелоси, g7, в мире