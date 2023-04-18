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Страны G7 призвали КНР к диалогу с США по снижению стратегических рисков - РИА Новости, 18.04.2023
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07:17 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/g7-1865970212.html
Страны G7 призвали КНР к диалогу с США по снижению стратегических рисков
Страны G7 призвали КНР к диалогу с США по снижению стратегических рисков - РИА Новости, 18.04.2023
Страны G7 призвали КНР к диалогу с США по снижению стратегических рисков
Главы МИД G7 призвали Китай незамедлительно начать диалог с США по снижению стратегических рисков, следует из совместного заявления по итогам встречи. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:17
2023-04-18T07:17
китай
сша
япония
нэнси пелоси
g7
в мире
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ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 призвали Китай незамедлительно начать диалог с США по снижению стратегических рисков, следует из совместного заявления по итогам встречи. Как отмечается в заявлении, страны G7 обеспокоены "продолжающимся и ускоряющимся расширением Китаем его ядерного арсенала и разработкой все более совершенных систем доставки" без должной прозрачности. Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Отношения между США и Китаем заметно охладели на фоне визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Штатами китайского аэростата, который впоследствии был сбит.
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китай, сша, япония, нэнси пелоси, g7, в мире
Китай, США, Япония, Нэнси Пелоси, G7, В мире
Страны G7 призвали КНР к диалогу с США по снижению стратегических рисков

Главы МИД стран G7 призвали КНР начать диалог с США по снижению стратегических рисков

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
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ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 призвали Китай незамедлительно начать диалог с США по снижению стратегических рисков, следует из совместного заявления по итогам встречи.
«
"G7 призывает Китай незамедлительно начать обсуждение с США вопросов снижения стратегического риска и способствовать стабильности путем повышения прозрачности политики, планов и возможностей Китая в области ядерного оружия", - говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, страны G7 обеспокоены "продолжающимся и ускоряющимся расширением Китаем его ядерного арсенала и разработкой все более совершенных систем доставки" без должной прозрачности.
Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
Отношения между США и Китаем заметно охладели на фоне визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Штатами китайского аэростата, который впоследствии был сбит.
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Вчера, 20:07
 
КитайСШАЯпонияНэнси ПелосиG7В мире
 
 
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