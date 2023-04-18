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Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии
Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии - РИА Новости, 18.04.2023
Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь заявили о намерении оценить меры по снижению зависимости от России в сфере ядерной энергии... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:04
2023-04-18T07:04
2023-04-18T07:04
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь заявили о намерении оценить меры по снижению зависимости от России в сфере ядерной энергии мирного назначения и связанных с ней товаров. "Мы вновь отмечаем намерение лидеров G7 провести оценку мер по снижению зависимости от российских товаров, связанных с ядерной энергией мирного назначения, а также по поддержке стран, которые стремятся диверсифицировать их поставки", - отмечается в документе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
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россия, g7, япония, нагано (город), в мире
Россия, G7, Япония, Нагано (город), В мире
Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии
G7 оценит меры по снижению зависимости от России в ядерной энергетике мирного назначения