https://ria.ru/20230418/g7-1865969913.html

Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии

Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии - РИА Новости, 18.04.2023

Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь заявили о намерении оценить меры по снижению зависимости от России в сфере ядерной энергии... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:04

2023-04-18T07:04

2023-04-18T07:04

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g7

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нагано (город)

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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь заявили о намерении оценить меры по снижению зависимости от России в сфере ядерной энергии мирного назначения и связанных с ней товаров. "Мы вновь отмечаем намерение лидеров G7 провести оценку мер по снижению зависимости от российских товаров, связанных с ядерной энергией мирного назначения, а также по поддержке стран, которые стремятся диверсифицировать их поставки", - отмечается в документе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.

https://ria.ru/20230418/sanktsii-1865967049.html

россия

япония

нагано (город)

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россия, g7, япония, нагано (город), в мире