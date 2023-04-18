Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/g7-1865969913.html
Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии
Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии - РИА Новости, 18.04.2023
Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь заявили о намерении оценить меры по снижению зависимости от России в сфере ядерной энергии... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:04
2023-04-18T07:04
россия
g7
япония
нагано (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865924432_0:182:3155:1957_1920x0_80_0_0_90168a348d399b3b79c3d1485a5b6a2c.jpg
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь заявили о намерении оценить меры по снижению зависимости от России в сфере ядерной энергии мирного назначения и связанных с ней товаров. "Мы вновь отмечаем намерение лидеров G7 провести оценку мер по снижению зависимости от российских товаров, связанных с ядерной энергией мирного назначения, а также по поддержке стран, которые стремятся диверсифицировать их поставки", - отмечается в документе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
https://ria.ru/20230418/sanktsii-1865967049.html
россия
япония
нагано (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865924432_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_151fdfa95f54d1af3692f506bf9186fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, g7, япония, нагано (город), в мире
Россия, G7, Япония, Нагано (город), В мире
Страны G7 оценят снижение зависимости от России в сфере ядерной энергии

G7 оценит меры по снижению зависимости от России в ядерной энергетике мирного назначения

© AP Photo / Martin MeissnerАЭС в Лингене, Германия
АЭС в Лингене, Германия - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Martin Meissner
АЭС в Лингене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь заявили о намерении оценить меры по снижению зависимости от России в сфере ядерной энергии мирного назначения и связанных с ней товаров.
"Мы вновь отмечаем намерение лидеров G7 провести оценку мер по снижению зависимости от российских товаров, связанных с ядерной энергией мирного назначения, а также по поддержке стран, которые стремятся диверсифицировать их поставки", - отмечается в документе.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Страны G7 продолжат сотрудничать для пресечения обхода санкций Россией
06:02
Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
 
РоссияG7ЯпонияНагано (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала