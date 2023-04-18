https://ria.ru/20230418/flag-1866182647.html
Против жителя Ростова-на-Дону возбудили дело за надругательство над флагом
Против жителя Ростова-на-Дону возбудили дело за надругательство над флагом - РИА Новости, 18.04.2023
Против жителя Ростова-на-Дону возбудили дело за надругательство над флагом
Возбуждено уголовное дело на ранее судимого жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в надругательстве над государственным флагом РФ, с него взята подписка о... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:17
2023-04-18T20:17
2023-04-18T20:17
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело на ранее судимого жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в надругательстве над государственным флагом РФ, с него взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сорвал флаг России, предположительно, со здания поликлиники №4 в Ростове-на-Дону, и пытался сжечь его. Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение от руководства одной из поликлиник города о "противоправной деятельности" местного жителя. "Прибывшие на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения 57-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что мужчина снял с фасада здания поликлиники государственный флаг Российской Федерации, флаги Ростовской области и Ростова-на-Дону и пытался их поджечь. О мотивах такого поступка мужчины не сообщается. "В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД. На данный момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20230418/arest-1866166929.html
https://ria.ru/20230324/prigovor-1860413583.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Против жителя Ростова-на-Дону возбудили дело за надругательство над флагом
Против жителя Ростова-на-Дону, пытавшегося сжечь флаг России, возбудили уголовное дело
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело на ранее судимого жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в надругательстве над государственным флагом РФ, с него взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сорвал флаг России, предположительно, со здания поликлиники №4 в Ростове-на-Дону
, и пытался сжечь его.
Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение от руководства одной из поликлиник города о "противоправной деятельности" местного жителя.
"Прибывшие на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии
задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения 57-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу", - говорится в сообщении.
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Полицейские установили, что мужчина снял с фасада здания поликлиники государственный флаг
Российской Федерации, флаги Ростовской области и Ростова-на-Дону и пытался их поджечь. О мотивах такого поступка мужчины не сообщается.
"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
На данный момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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