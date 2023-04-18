Рейтинг@Mail.ru
Против жителя Ростова-на-Дону возбудили дело за надругательство над флагом - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/flag-1866182647.html
Против жителя Ростова-на-Дону возбудили дело за надругательство над флагом
Против жителя Ростова-на-Дону возбудили дело за надругательство над флагом - РИА Новости, 18.04.2023
Против жителя Ростова-на-Дону возбудили дело за надругательство над флагом
Возбуждено уголовное дело на ранее судимого жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в надругательстве над государственным флагом РФ, с него взята подписка о... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:17
2023-04-18T20:17
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15095/62/150956282_0:1129:2341:2446_1920x0_80_0_0_a1701403fc83088b3d9a09483a5d6cb8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело на ранее судимого жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в надругательстве над государственным флагом РФ, с него взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сорвал флаг России, предположительно, со здания поликлиники №4 в Ростове-на-Дону, и пытался сжечь его. Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение от руководства одной из поликлиник города о "противоправной деятельности" местного жителя. "Прибывшие на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения 57-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что мужчина снял с фасада здания поликлиники государственный флаг Российской Федерации, флаги Ростовской области и Ростова-на-Дону и пытался их поджечь. О мотивах такого поступка мужчины не сообщается. "В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД. На данный момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20230418/arest-1866166929.html
https://ria.ru/20230324/prigovor-1860413583.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15095/62/150956282_0:910:2341:2666_1920x0_80_0_0_90aeea98374cac6326c4ac2239aeb41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Против жителя Ростова-на-Дону возбудили дело за надругательство над флагом

Против жителя Ростова-на-Дону, пытавшегося сжечь флаг России, возбудили уголовное дело

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело на ранее судимого жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в надругательстве над государственным флагом РФ, с него взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сорвал флаг России, предположительно, со здания поликлиники №4 в Ростове-на-Дону, и пытался сжечь его.
Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение от руководства одной из поликлиник города о "противоправной деятельности" местного жителя.
"Прибывшие на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения 57-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу", - говорится в сообщении.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ
Вчера, 18:44
Полицейские установили, что мужчина снял с фасада здания поликлиники государственный флаг Российской Федерации, флаги Ростовской области и Ростова-на-Дону и пытался их поджечь. О мотивах такого поступка мужчины не сообщается.
"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
На данный момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Томской области школьнице вынесли приговор за поджог российского флага
24 марта, 15:19
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала