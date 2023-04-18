https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html

По Европе катится ядерное безумие

По Европе катится ядерное безумие - РИА Новости, 18.04.2023

По Европе катится ядерное безумие

В субботу Германия в самом прямом смысле шагнула в новую историческую эпоху. Там начался процесс вывода из эксплуатации трех последних атомных энергоблоков на... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:16

аналитика

берлин (город)

европа

германия

олаф шольц

маркус зедер

оон

westinghouse electric

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В субботу Германия в самом прямом смысле шагнула в новую историческую эпоху. Там начался процесс вывода из эксплуатации трех последних атомных энергоблоков на АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Сами политики в Берлине преподносят данное событие как мгновенное выключение, но действующий атомный реактор — это не электрочайник, остановить реакцию деления в активной зоне нажатием кнопки невозможно, при этом генерация на них планово снижается, а сетевые операторы больше не будут учитывать производственные мощности трех электростанций при расчете энергобаланса.Команда Олафа Шольца преподносит завершение проекта мирного атома как свой несомненный и оглушительный успех, но даже внутри самой Германии происходящее воспринято крайне неоднозначно — настолько неоднозначно, что можно уже говорить о назревающем бунте отдельных земель.Начнем с того, что сама формулировка отказа от использования атомных электростанций во славу экологии и лучшего будущего не имеет смысла. По той простой причине, что еще год назад ООН после многолетних исследований и препирательств признала атомную энергетику экологически безопасной и не наносящей ощутимого вреда природе, будь то повышение температуры атмосферы или физические загрязнения. Еще раз подчеркнем: решение это имеет максимальное научное обоснование, так как на момент принятия резолюции в 32 странах мира эксплуатировалось 443 атомных реактора, еще 55 находились в стадии строительства или ввода. Если смотреть на цифры государственных энергобалансов, то самыми "атомными" странами были и остаются Франция, Венгрия, Словакия и Украина, где АЭС вырабатывают более половины всей электроэнергии, всего же в мире каждый десятый мегаватт ведет свою родословную от активно делящегося ядра урана-235.Останавливать последние энергоблоки не имело смысла даже с политически ангажированной точки зрения.Действительно, часть реакторного топлива поставлялась из России, но, учитывая скромное количество оставшихся у Берлина "горшков", команда немецких реформаторов вполне могла бы найти альтернативный источник поставок. На помощь стагнирующей энергетике и экономике главного финансового донора Евросоюза наверняка пришла бы транснациональная компания Urenco или американская Westinghouse. Вашингтон за прошлый год фактически выдавил российский газ с европейского рынка, крепко посадив вчерашних покупателей на крючок американского СПГ, и уж точно не отказался бы загнать его поглубже в нежную мякоть немецкого бюджета.Пока Берлин, повторяя мантру о борьбе с глобальным потеплением, останавливает свои АЭС, соседняя Венгрия уже этим летом приступает к практическим работам по сооружению двух новых энергоблоков с российскими реакторами. Самое смешное, что ровно с теми же целями — при этом венгры в итоге станут первой в ЕС страной, где доминирующую роль играют экологически чистые и безопасные источники энергии. Бонусом Будапешт впервые в своей истории перестанет покупать электроэнергию у соседей и выйдет на рынок уже как продавец.Все это не плод нашего воображения, что подтверждает демарш властей Баварии, которые в весьма резкой форме обратились к федеральному правительству с требованием передать право решения судьбы атомных электростанций руководству и жителям тех земель, где они расположены. Баварский премьер-министр Маркус Зедер в беседе с изданием Bild am Sonntag назвал инициативу Берлина непозволительной роскошью, так как в стране бушует энергокризис — и до завершения зеленого перехода любой здравомыслящий политик должен логично использовать все доступные источники энергии, а не вводить страну в еще больший штопор.Перца добавляет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, которое пишет, что остановка АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" приведет к разбалансировке, росту зависимости от импорта электричества как из соседних земель, так и из-за рубежа. В частности, из Франции, где, как мы помним, электроэнергия производится из столь нелюбимого Берлином урана.Но и здесь все не так уж просто.Весь прошлый год французскую атомную отрасль изрядно лихорадило. На тамошних АЭС внезапно обнаружился брак трубной обвязки, заложенный еще на этапе проектирования, что привело к массовым остановкам и ремонтам. В отдельные моменты из сетей выпадали до девяти энергоблоков, что привело к небывалому — Париж начал покупать электроэнергию за рубежом.Впрочем, следует признать, что, судя по внешним признакам, с ума сошла не только Германия, но и другие богатые страны.На недавнем саммите министров энергетики и охраны окружающей среды G7 в японском Саппоро представители США, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Японии и Италии взяли на себя обязательства к 2050 году отказаться от сжигания ископаемого топлива, полностью перейдя на возобновляемые источники. Дело благое, кто бы спорил. Осталось только узнать, как эти замечательные страны, исполняя взятые на себя обязательства, собираются увеличить к 2030 году только солнечную генерацию на тысячу гигаватт — при условии, что, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), за предыдущие три десятилетия человечество осилило всего 3,3 тысячи гигаватт производственных ВИЭ-мощностей.И уж совершенно в дальний угол затерт крайне неудобный факт: при общем снижении потребления электричества в Европе в 2022 году на 4,5 процента доля крайне неэкологичного угля в энергобалансе взлетела сразу на 23 процента. Граждан убеждают, что это временная мера и скоро в бой вступят многочисленные французские и итальянские гидроэлектростанции. Но весна пока что весьма сухая, а уровень воды в реках Европы если и не рекордно низок, то уж точно недостаточен для загрузки силовых агрегатов на плотинах. А ведь есть еще сельское хозяйство, которому требуются миллионы тонн воды для орошения.Со времен античности известно, что когда бог хочет наказать человека, то лишает его разума. Глядя на весь этот алогичный экологический шабаш в странах Запада, складывается впечатление, что высшие силы перестали размениваться на отдельные личности и работают по площадям. От Вашингтона до Берлина.

https://ria.ru/20230415/energetika-1865482516.html

https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865510463.html

https://ria.ru/20230411/paksh-1864494386.html

https://ria.ru/20230415/germaniya-1865505820.html

https://ria.ru/20230412/ugol-1864635228.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, берлин (город), европа, германия, олаф шольц, маркус зедер, оон, westinghouse electric, евросоюз, атомная энергетика, сша