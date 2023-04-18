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Пензенский губернатор рассказал сенаторам о развитии экономики региона - РИА Новости, 18.04.2023
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Пензенская область
Пензенская область
 
20:19 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/ekonomika-1866183451.html
Пензенский губернатор рассказал сенаторам о развитии экономики региона
Пензенский губернатор рассказал сенаторам о развитии экономики региона - РИА Новости, 18.04.2023
Пензенский губернатор рассказал сенаторам о развитии экономики региона
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ознакомил делегацию Совета Федерации с показателями развития промышленной и строительной отраслей региона,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:19
2023-04-18T20:19
пензенская область
экономика
олег мельниченко
совет федерации рф
вячеслав тимченко
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ПЕНЗА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ознакомил делегацию Совета Федерации с показателями развития промышленной и строительной отраслей региона, сообщила пресс-служба главы региона. Делегация верхней палаты российского парламента во главе с председателем комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко прибыла в регион с двухдневным визитом, в рамках которого прошла встреча с губернатором и областными депутатами. "По итогам прошлого года индекс промышленного производства в Пензенской области превысил среднероссийский и составил 104,3 процента. Мы начали развивать станкостроительную отрасль, приборостроение. На подъеме - производство медицинских изделий и лекарственных препаратов, мебельные предприятия", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Губернатор отметил, что регион планирует в текущем году ввести 920 тысяч квадратных метров жилья, из которых за январь-март уже введено более 168 тысяч "квадратов". Пресс-служба со ссылкой на слова Тимченко поясняет, что сенаторы по поручению президента и спикера Совета Федерации изучают в регионах функционирование механизма контрольно-надзорной деятельности, чтобы донастроить его относительно поддержки бизнеса. "На встрече законодателей региона и сенаторов обсудили такие важные вопросы как поддержка малого и среднего бизнеса, утилизации отходов, законопроект о местном самоуправлении. Наши гости отметили хорошие темпы развития Пензенской области, успехи в промышленности и сельском хозяйстве, в развитии предпринимательства, сенаторы подчеркнули, что нам удалось создать атмосферу доверия бизнеса к власти", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Он отметил, что также сенаторы уже посетили ОАО "Маяк" и проверили, как идет строительство очистных сооружений. "Этот вопрос на контроле держит председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Я как губернатор тоже контролирую каждый этап. Все работы идут по графику и будут завершены в следующем году", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20230412/meditsina-1864904034.html
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экономика, олег мельниченко, совет федерации рф, вячеслав тимченко
Пензенская область, Экономика, Олег Мельниченко, Совет Федерации РФ, Вячеслав Тимченко
Пензенский губернатор рассказал сенаторам о развитии экономики региона

Глава Пензенской области Мельниченко рассказал сенаторам о развитии экономики региона

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ознакомил делегацию Совета Федерации с показателями развития промышленной и строительной отраслей региона, сообщила пресс-служба главы региона.
Делегация верхней палаты российского парламента во главе с председателем комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко прибыла в регион с двухдневным визитом, в рамках которого прошла встреча с губернатором и областными депутатами.
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"По итогам прошлого года индекс промышленного производства в Пензенской области превысил среднероссийский и составил 104,3 процента. Мы начали развивать станкостроительную отрасль, приборостроение. На подъеме - производство медицинских изделий и лекарственных препаратов, мебельные предприятия", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Губернатор отметил, что регион планирует в текущем году ввести 920 тысяч квадратных метров жилья, из которых за январь-март уже введено более 168 тысяч "квадратов".
Пресс-служба со ссылкой на слова Тимченко поясняет, что сенаторы по поручению президента и спикера Совета Федерации изучают в регионах функционирование механизма контрольно-надзорной деятельности, чтобы донастроить его относительно поддержки бизнеса.
"На встрече законодателей региона и сенаторов обсудили такие важные вопросы как поддержка малого и среднего бизнеса, утилизации отходов, законопроект о местном самоуправлении. Наши гости отметили хорошие темпы развития Пензенской области, успехи в промышленности и сельском хозяйстве, в развитии предпринимательства, сенаторы подчеркнули, что нам удалось создать атмосферу доверия бизнеса к власти", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что также сенаторы уже посетили ОАО "Маяк" и проверили, как идет строительство очистных сооружений. "Этот вопрос на контроле держит председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Я как губернатор тоже контролирую каждый этап. Все работы идут по графику и будут завершены в следующем году", - уточнил глава региона.
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Пензенская областьЭкономикаОлег МельниченкоСовет Федерации РФВячеслав Тимченко
 
 
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