https://ria.ru/20230418/ekonomika-1866183451.html

Пензенский губернатор рассказал сенаторам о развитии экономики региона

Пензенский губернатор рассказал сенаторам о развитии экономики региона - РИА Новости, 18.04.2023

Пензенский губернатор рассказал сенаторам о развитии экономики региона

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ознакомил делегацию Совета Федерации с показателями развития промышленной и строительной отраслей региона,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T20:19

2023-04-18T20:19

2023-04-18T20:19

пензенская область

экономика

олег мельниченко

совет федерации рф

вячеслав тимченко

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ПЕНЗА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ознакомил делегацию Совета Федерации с показателями развития промышленной и строительной отраслей региона, сообщила пресс-служба главы региона. Делегация верхней палаты российского парламента во главе с председателем комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко прибыла в регион с двухдневным визитом, в рамках которого прошла встреча с губернатором и областными депутатами. "По итогам прошлого года индекс промышленного производства в Пензенской области превысил среднероссийский и составил 104,3 процента. Мы начали развивать станкостроительную отрасль, приборостроение. На подъеме - производство медицинских изделий и лекарственных препаратов, мебельные предприятия", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Губернатор отметил, что регион планирует в текущем году ввести 920 тысяч квадратных метров жилья, из которых за январь-март уже введено более 168 тысяч "квадратов". Пресс-служба со ссылкой на слова Тимченко поясняет, что сенаторы по поручению президента и спикера Совета Федерации изучают в регионах функционирование механизма контрольно-надзорной деятельности, чтобы донастроить его относительно поддержки бизнеса. "На встрече законодателей региона и сенаторов обсудили такие важные вопросы как поддержка малого и среднего бизнеса, утилизации отходов, законопроект о местном самоуправлении. Наши гости отметили хорошие темпы развития Пензенской области, успехи в промышленности и сельском хозяйстве, в развитии предпринимательства, сенаторы подчеркнули, что нам удалось создать атмосферу доверия бизнеса к власти", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Он отметил, что также сенаторы уже посетили ОАО "Маяк" и проверили, как идет строительство очистных сооружений. "Этот вопрос на контроле держит председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Я как губернатор тоже контролирую каждый этап. Все работы идут по графику и будут завершены в следующем году", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20230412/meditsina-1864904034.html

https://ria.ru/20230327/agrosektor-1861081479.html

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экономика, олег мельниченко, совет федерации рф, вячеслав тимченко