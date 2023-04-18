https://ria.ru/20230418/egipet-1865972236.html

WP утверждает, что Египет производил боеприпасы для Украины

WP утверждает, что Египет производил боеприпасы для Украины - РИА Новости, 18.04.2023

WP утверждает, что Египет производил боеприпасы для Украины

Американская газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы разведки США утверждает, что Египет в марте после переговоров с американскими... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:40

2023-04-18T07:40

2023-04-18T07:40

в мире

египет

украина

россия

дмитрий песков

нато

f-35

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американская газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы разведки США утверждает, что Египет в марте после переговоров с американскими чиновниками приостановил план тайных поставок ракет России и вместо этого решил производить боеприпасы для Украины. Ранее газета со ссылкой на документ разведки США утверждала, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. "В новом документе... говорится, что Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу США 152- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для поставок на Украину", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета со ссылкой на документ, Египет собирался использовать свои возможности по производству боеприпасов для Украины в качестве "рычага" для получения американского оборудования, включая истребители F-35 и системы ПВО Patriot. Согласно информации издания, в документах не было указано, возродил ли Египет московский план или поставлял ли еще Каир США боеприпасы для Украины. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

https://ria.ru/20230411/postavki-1864614920.html

https://ria.ru/20230412/egipet-1864635949.html

египет

украина

россия

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в мире, египет, украина, россия, дмитрий песков, нато, f-35