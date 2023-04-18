https://ria.ru/20230418/dtp-1866197564.html

Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье

Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2023

Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье

Мотоциклист сбил пятилетнего ребенка и его бабушку на пешеходном переходе в подмосковных Озерах, оба госпитализированы, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T22:27

2023-04-18T22:27

2023-04-18T22:27

происшествия

московская область (подмосковье)

прокуратура московской области

озеры

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мотоциклист сбил пятилетнего ребенка и его бабушку на пешеходном переходе в подмосковных Озерах, оба госпитализированы, сообщает областная прокуратура. По предварительной информации, инцидент произошел во вторник днем в городе Озеры (Коломенский городской округ). "Водитель мотоцикла совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 1958 года рождения и её 5-летнего внука. В результате травмы различной степени тяжести получили все участники дорожно-транспортного происшествия, пешеходам потребовалась госпитализация", – сообщает ведомство в телеграм-канале. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по данному факту, отмечается в сообщении. В свою очередь, в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что ребенок "после осмотра медиков отпущен домой".

https://ria.ru/20221015/dtp-1824336695.html

московская область (подмосковье)

озеры

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), прокуратура московской области, озеры