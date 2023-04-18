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Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2023
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22:27 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/dtp-1866197564.html
Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье
Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2023
Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье
Мотоциклист сбил пятилетнего ребенка и его бабушку на пешеходном переходе в подмосковных Озерах, оба госпитализированы, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:27
2023-04-18T22:27
происшествия
московская область (подмосковье)
прокуратура московской области
озеры
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мотоциклист сбил пятилетнего ребенка и его бабушку на пешеходном переходе в подмосковных Озерах, оба госпитализированы, сообщает областная прокуратура. По предварительной информации, инцидент произошел во вторник днем в городе Озеры (Коломенский городской округ). "Водитель мотоцикла совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 1958 года рождения и её 5-летнего внука. В результате травмы различной степени тяжести получили все участники дорожно-транспортного происшествия, пешеходам потребовалась госпитализация", – сообщает ведомство в телеграм-канале. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по данному факту, отмечается в сообщении. В свою очередь, в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что ребенок "после осмотра медиков отпущен домой".
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), прокуратура московской области, озеры
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Прокуратура Московской области, Озеры
Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье

В Подмосковье мотоциклист сбил пятилетнего ребенка и его бабушку на пешеходном переходе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мотоциклист сбил пятилетнего ребенка и его бабушку на пешеходном переходе в подмосковных Озерах, оба госпитализированы, сообщает областная прокуратура.
По предварительной информации, инцидент произошел во вторник днем в городе Озеры (Коломенский городской округ).
"Водитель мотоцикла совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 1958 года рождения и её 5-летнего внука. В результате травмы различной степени тяжести получили все участники дорожно-транспортного происшествия, пешеходам потребовалась госпитализация", – сообщает ведомство в телеграм-канале.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по данному факту, отмечается в сообщении.
В свою очередь, в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что ребенок "после осмотра медиков отпущен домой".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Прокуратура Московской областиОзеры
 
 
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