https://ria.ru/20230418/dtp-1866197564.html
Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье
Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2023
Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье
Мотоциклист сбил пятилетнего ребенка и его бабушку на пешеходном переходе в подмосковных Озерах, оба госпитализированы, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:27
2023-04-18T22:27
2023-04-18T22:27
происшествия
московская область (подмосковье)
прокуратура московской области
озеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мотоциклист сбил пятилетнего ребенка и его бабушку на пешеходном переходе в подмосковных Озерах, оба госпитализированы, сообщает областная прокуратура. По предварительной информации, инцидент произошел во вторник днем в городе Озеры (Коломенский городской округ). "Водитель мотоцикла совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 1958 года рождения и её 5-летнего внука. В результате травмы различной степени тяжести получили все участники дорожно-транспортного происшествия, пешеходам потребовалась госпитализация", – сообщает ведомство в телеграм-канале. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по данному факту, отмечается в сообщении. В свою очередь, в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что ребенок "после осмотра медиков отпущен домой".
https://ria.ru/20221015/dtp-1824336695.html
московская область (подмосковье)
озеры
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), прокуратура московской области, озеры
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Прокуратура Московской области, Озеры
Мотоциклист сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе в Подмосковье
В Подмосковье мотоциклист сбил пятилетнего ребенка и его бабушку на пешеходном переходе