На Украине назвали самый опасный для ВСУ российский дрон
Советник главы МВД Украины назвал "Ланцет" самым опасным для ВСУ российским дроном
Беспилотный летательный аппарат "Ланцет". Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для украинских вооруженных сил.
"Дрон "Ланцет" — самый опасный дрон для нас. <...> Очень полезный для уничтожения артиллерии", — приводит слова Геращенко издание Economist.
"Ланцет" разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.
Согласно журналу, для противостояния беспилотникам могут использоваться фальшивые вооружения. The Economist, в частности, пишет о деревянных моделях HIMARS, которые перемещают на грузовиках по территории Украины.
По мнению Геращенко, фальшивое вооружение настолько реалистичное, что даже на расстоянии пяти метров его не отличить от настоящего. Он добавил, что на Украине сейчас происходит конфликт инноваций.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.