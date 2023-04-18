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В Донецке в жилую многоэтажку попала ракета HARM - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:48 18.04.2023 (обновлено: 21:14 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/donetsk-1866187022.html
В Донецке в жилую многоэтажку попала ракета HARM
В Донецке в жилую многоэтажку попала ракета HARM - РИА Новости, 18.04.2023
В Донецке в жилую многоэтажку попала ракета HARM
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, по предварительной информации прямое попадание американской противорадиолокационной ракеты "AGM-88 HARM"... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:48
2023-04-18T21:14
специальная военная операция на украине
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, по предварительной информации прямое попадание американской противорадиолокационной ракеты "AGM-88 HARM" пришлось в жилую многоэтажку, передает корреспондент РИА Новости. "Обстрелу подвергся непосредственно многоквартирный жилой дом, в котором проживают мирные жители, разрушения получил 13 этаж данного дома, в результате чего были выбиты стекла, а также повреждено строение &lt;…&gt; обстрел велся предположительно с применением ракеты под наименованием "HARM", - рассказал сотрудник СК РФ. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что "во время обстрела Киевского района снаряд попал между 13 и 14 этажами 16-этажного жилого дома на пересечении улиц Куйбышева и Соколиной. Он отметил, что "повреждены наружная стена и остекление множества оконных блоков. Погибших и раненых нет". "В районе ж/д вокзала получили повреждения 2 автобуса 37 маршрута. Пострадавших нет", - добавил Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Многоэтажка в Донецке после прямого попадания американской ракеты
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, прямое попадание американской ракеты AGM-88 HARM пришлось в жилую многоэтажку, передает корреспондент РИА Новости
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донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке в жилую многоэтажку попала ракета HARM

В Донецке в жилую многоэтажку попала ракета HARM при обстреле города со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, по предварительной информации прямое попадание американской противорадиолокационной ракеты "AGM-88 HARM" пришлось в жилую многоэтажку, передает корреспондент РИА Новости.
"Обстрелу подвергся непосредственно многоквартирный жилой дом, в котором проживают мирные жители, разрушения получил 13 этаж данного дома, в результате чего были выбиты стекла, а также повреждено строение <…> обстрел велся предположительно с применением ракеты под наименованием "HARM", - рассказал сотрудник СК РФ.
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Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что "во время обстрела Киевского района снаряд попал между 13 и 14 этажами 16-этажного жилого дома на пересечении улиц Куйбышева и Соколиной. Он отметил, что "повреждены наружная стена и остекление множества оконных блоков. Погибших и раненых нет". "В районе ж/д вокзала получили повреждения 2 автобуса 37 маршрута. Пострадавших нет", - добавил Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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