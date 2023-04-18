https://ria.ru/20230418/donetsk-1866052473.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 18.04.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:07
2023-04-18T13:07
2023-04-18T13:07
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", – говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. О последствиях не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230418/obstrel-1866049399.html
https://ria.ru/20230418/donetsk-1865987984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда