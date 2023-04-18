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Силы ПВО в Донецке сбили ударный беспилотник производства США - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 18.04.2023 (обновлено: 14:25 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/donetsk-1866038200.html
Силы ПВО в Донецке сбили ударный беспилотник производства США
Силы ПВО в Донецке сбили ударный беспилотник производства США - РИА Новости, 18.04.2023
Силы ПВО в Донецке сбили ударный беспилотник производства США
Силы противовоздушной обороны в Донецке сбили ударный беспилотник производства США, сообщил местный телеканал Юнион. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:17
2023-04-18T14:25
специальная военная операция на украине
донецк
сша
пво
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны в Донецке сбили ударный беспилотник производства США, сообщил местный телеканал Юнион. "Ударный беспилотник производства США, сбитый нашим ПВО в Донецке, застрял в ветвях дерева", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20230418/donetsk-1865987984.html
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Дарья Буймова
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донецк, сша, пво, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, США, ПВО, Безопасность
Силы ПВО в Донецке сбили ударный беспилотник производства США

Силы ПВО в Донецке сбили ударный беспилотник производства США, он застрял в ветвях дерева

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК осматривают обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Донецке
Сотрудники СЦКК осматривают обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудники СЦКК осматривают обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны в Донецке сбили ударный беспилотник производства США, сообщил местный телеканал Юнион.
"Ударный беспилотник производства США, сбитый нашим ПВО в Донецке, застрял в ветвях дерева", - говорится в сообщении телеканала.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСШАПВОБезопасность
 
 
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