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В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
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09:43 18.04.2023 (обновлено: 10:01 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/donetsk-1865987984.html
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница погибла, еще один человек пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили во вторник в представительстве ДНР в РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:43
2023-04-18T10:01
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один человек пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): на пересечении улицы Михайловского и улицы Ленинабадской погибла женщина 1959 года рождения, ранен мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

В Кировском районе Донецка женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазрушенные дона в Донецке
Разрушенные дона в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенные дона в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один человек пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): на пересечении улицы Михайловского и улицы Ленинабадской погибла женщина 1959 года рождения, ранен мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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