https://ria.ru/20230418/donetsk-1865987984.html

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла, еще один человек пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили во вторник в представительстве ДНР в РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:43

2023-04-18T09:43

2023-04-18T10:01

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один человек пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): на пересечении улицы Михайловского и улицы Ленинабадской погибла женщина 1959 года рождения, ранен мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230417/obschezhitie-1865767965.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк