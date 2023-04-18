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Всероссийское физкультурно‑спортивное общество "Динамо" - РИА Новости, 18.04.2023
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02:00 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/dinamo-1865787974.html
Всероссийское физкультурно‑спортивное общество "Динамо"
Всероссийское физкультурно‑спортивное общество "Динамо" - РИА Новости, 18.04.2023
Всероссийское физкультурно‑спортивное общество "Динамо"
"Динамо" – первое в СССР добровольное спортивное общество. Основано 18 апреля 1923 года решением учредительного собрания военнослужащих и сотрудников... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T02:00
2023-04-18T02:00
справки
динамо москва
лев яшин
максим горький
александр борисов
ссср
россия
рсфср
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"Динамо" – первое в СССР добровольное спортивное общество. Основано 18 апреля 1923 года решением учредительного собрания военнослужащих и сотрудников Государственного политического управления Народного комиссариата внутренних дел (ГПУ НКВД) РСФСР на основе территориально-ведомственного принципа первоначально как Московское пролетарское спортивное общество "Динамо".Главной задачей нового общества стало создание условий для регулярных занятий спортом и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур. Также вновь образованной организации было поручено вести пропаганду служебно-прикладных видов спорта, здорового образа жизни и туризма. Название "Динамо" предложил бывший рабочий одноименного столичного завода, начальник политотдела войск ГПУ Московского округа Леонид Недоля-Гончаренко. Автором слогана "Динамо" – сила в движении" стал писатель Максим Горький, активно поддерживавший развитие общества. Знаменитая эмблема организации (ромб с заключенной внутри литерой "Д") появилась в 1926 году. Разработал ее футболист первого поколения команды "Динамо" Александр Борисов.Первым руководителем общества стал партийный и военный деятель Иосиф Уншлихт, почетным председателем был избран Феликс Дзержинский.Членами общества могли быть военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие войск охраны безопасности и правопорядка, члены их семей, а также любители физической культуры и спорта из числа гражданского населения (для них до 1929 года доступ в общество был ограничен).Общество быстро развивалось, становилось массовым, активно пропагандировало здоровый образ жизни и к 1929 году имело отделения уже в двухстах городах страны. В 1939 году отделения общества "Динамо" объединились во Всесоюзное физкультурно-спортивное общество "Динамо" (существовало до 1992 года) во главе с Центральным советом.В 1928 году в Петровском парке Москвы был построен крупнейший в то время в СССР стадион "Динамо" (архитекторы Аркадий Лангман и Лазарь Чериковер, после реконструкции в 2008-2019 годах – "ВТБ Арена"). Обществу "Динамо" принадлежат приоритеты в возрождении отечественного бокса, становлении и развитии стрелкового спорта и самбо. Спортивная медицина впервые появилась именно в "Динамо" и только потом в других спортивных обществах страны, большинство из которых создавалось в СССР по образу и подобию динамовской организации. Московские команды общества "Динамо" стали первыми клубными чемпионами Советского Союза по футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой, регби, баскетболу и в некоторых других дисциплинах. Эти титулы они завоевывали не единожды.С первых лет своего существования общество "Динамо" уделяло большое внимание физическому воспитанию детей, подростков и юношества. В 1934 году были созданы коллективы "Юный динамовец". К 1937 году они появились в большинстве организаций общества. Динамовцы стали первопроходцами в развитии детского спорта в стране. По их примеру детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), а позже и СДЮСШОР (специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва) стали создаваться и в других спортивных обществах.За значительные успехи в развитии спорта в 1937 году общество "Динамо" было удостоено высшей награды СССР – ордена Ленина.С первых дней Великой Отечественной войны (1941-1945) московский стадион "Динамо" превратился в военно-учебный лагерь – центр подготовки молодых бойцов. На стадионе, в помещении тира развернулась подготовка снайперов и стрелков. Сам стадион замаскировали от налетов противника. Было найдено необычное решение – на поле высадили десятки молодых елей. Работа общества с началом войны была полностью перестроена на военный лад и целиком подчинена подготовке резервов для Красной армии и нужд фронта.После войны организация продолжила уделять большое внимание массовой физкультурно-спортивной работе, специальной физической подготовке личного состава органов и войск.Большим стимулом к росту массовости и спортивного мастерства динамовцев явились систематически проводившиеся спартакиады общества и его региональных организаций, а также участие их представителей в Спартакиадах народов СССР, выявивших немало кандидатов в олимпийские команды страны.Начиная с довоенного времени "Динамо" постоянно являлось признанным лидером почти во всех культивируемых в стране видах спорта. В послевоенный период, в условиях возросшей конкуренции окрепших спортивных организаций, динамовцы достойно сохранили свой престиж внутри СССР и внесли значительный вклад в победы советского спорта в крупных международных соревнованиях.Первой советской чемпионкой мира в конькобежном спорте стала в 1948 году динамовка Мария Исакова (до 1948 года советские конькобежки не принимали участие в чемпионатах мира). Спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира по классическому многоборью (1948-1950), шестикратной абсолютной чемпионкой СССР по скоростному бегу на коньках (1945-1949, 1951). Имя динамовского голкипера Льва Яшина навсегда вошло в историю российского и мирового футбола: чемпион Олимпийских игр (1956), чемпион Европы (1960), многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, единственный в мире вратарь и единственный в мире футболист, награжденный специальным призом еженедельника "Франс-футбол" – "Золотой мяч" (1963). За свою спортивную карьеру Лев Яшин сыграл 812 матчей, из них в 207 играх не пропустил ни одного мяча.Неоценимый вклад в славные спортивные победы России внесли сотни динамовцев, неоднократных чемпионов страны, Европы, мира и Олимпийских игр: борцы Анатолий Парфенов и Александр Карелин; гимнасты Михаил Воронин и Людмила Турищева; лыжники Алевтина Колчина и Вячеслав Веденин; фехтовальщики Галина Горохова и Александр Романьков; фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков; футболисты Михаил Семичастный, Валерий Маслов; хоккеисты Виталий Давыдов, Валерий Васильев и Александр Мальцев; пловец Александр Попов и многие другие.В 1992 году в связи с распадом СССР общество было переименовано во Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо". В 1996 году "Динамо" получило статус общественно-государственного объединения.В настоящее время общество продолжает славные традиции прошлого и ведет активную работу во всех важных направлениях спорта: развитие массового и детско-юношеского спорта, работа с детьми-сиротами и детьми из малоимущих семей, развитие служебно-прикладных видов спорта и спорта высших достижений.Общество "Динамо" имеет более 80 региональных организаций и объединяет 73 профессиональные команды в игровых видах спорта, в том числе 28 выступающих в высших лигах. "Динамо" развивает 70 видов спорта, в том числе 39 олимпийских видов спорта и 14 служебно-прикладных вида спорта. Более 57 тысяч детей и подростков занимаются в динамовских спортивных секциях и профильных клубах. Ежегодно общество проводит более 100 спортивных соревнований российского и международного уровня. Более полутора тысяч спортсменов общества "Динамо" входят в состав сборных команд России.С 2019 года пост председателя общества "Динамо" занимает Анатолий Гулевский.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, динамо москва, лев яшин, максим горький, александр борисов, ссср, россия, рсфср, спорт
Справки, Динамо Москва, Лев Яшин, Максим Горький, Александр Борисов, СССР, Россия, РСФСР, Спорт

Всероссийское физкультурно‑спортивное общество "Динамо"

© официальный сайт всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо"Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"
Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо
© официальный сайт всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо"
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"Динамо" – первое в СССР добровольное спортивное общество. Основано 18 апреля 1923 года решением учредительного собрания военнослужащих и сотрудников Государственного политического управления Народного комиссариата внутренних дел (ГПУ НКВД) РСФСР на основе территориально-ведомственного принципа первоначально как Московское пролетарское спортивное общество "Динамо".
Главной задачей нового общества стало создание условий для регулярных занятий спортом и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур. Также вновь образованной организации было поручено вести пропаганду служебно-прикладных видов спорта, здорового образа жизни и туризма.
Название "Динамо" предложил бывший рабочий одноименного столичного завода, начальник политотдела войск ГПУ Московского округа Леонид Недоля-Гончаренко. Автором слогана "Динамо" – сила в движении" стал писатель Максим Горький, активно поддерживавший развитие общества. Знаменитая эмблема организации (ромб с заключенной внутри литерой "Д") появилась в 1926 году. Разработал ее футболист первого поколения команды "Динамо" Александр Борисов.
Первым руководителем общества стал партийный и военный деятель Иосиф Уншлихт, почетным председателем был избран Феликс Дзержинский.
Членами общества могли быть военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие войск охраны безопасности и правопорядка, члены их семей, а также любители физической культуры и спорта из числа гражданского населения (для них до 1929 года доступ в общество был ограничен).
Общество быстро развивалось, становилось массовым, активно пропагандировало здоровый образ жизни и к 1929 году имело отделения уже в двухстах городах страны. В 1939 году отделения общества "Динамо" объединились во Всесоюзное физкультурно-спортивное общество "Динамо" (существовало до 1992 года) во главе с Центральным советом.
В 1928 году в Петровском парке Москвы был построен крупнейший в то время в СССР стадион "Динамо" (архитекторы Аркадий Лангман и Лазарь Чериковер, после реконструкции в 2008-2019 годах – "ВТБ Арена").
Обществу "Динамо" принадлежат приоритеты в возрождении отечественного бокса, становлении и развитии стрелкового спорта и самбо. Спортивная медицина впервые появилась именно в "Динамо" и только потом в других спортивных обществах страны, большинство из которых создавалось в СССР по образу и подобию динамовской организации.
Московские команды общества "Динамо" стали первыми клубными чемпионами Советского Союза по футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой, регби, баскетболу и в некоторых других дисциплинах. Эти титулы они завоевывали не единожды.
С первых лет своего существования общество "Динамо" уделяло большое внимание физическому воспитанию детей, подростков и юношества. В 1934 году были созданы коллективы "Юный динамовец". К 1937 году они появились в большинстве организаций общества. Динамовцы стали первопроходцами в развитии детского спорта в стране. По их примеру детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), а позже и СДЮСШОР (специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва) стали создаваться и в других спортивных обществах.
За значительные успехи в развитии спорта в 1937 году общество "Динамо" было удостоено высшей награды СССР – ордена Ленина.
С первых дней Великой Отечественной войны (1941-1945) московский стадион "Динамо" превратился в военно-учебный лагерь – центр подготовки молодых бойцов. На стадионе, в помещении тира развернулась подготовка снайперов и стрелков. Сам стадион замаскировали от налетов противника. Было найдено необычное решение – на поле высадили десятки молодых елей. Работа общества с началом войны была полностью перестроена на военный лад и целиком подчинена подготовке резервов для Красной армии и нужд фронта.
После войны организация продолжила уделять большое внимание массовой физкультурно-спортивной работе, специальной физической подготовке личного состава органов и войск.
Большим стимулом к росту массовости и спортивного мастерства динамовцев явились систематически проводившиеся спартакиады общества и его региональных организаций, а также участие их представителей в Спартакиадах народов СССР, выявивших немало кандидатов в олимпийские команды страны.
Начиная с довоенного времени "Динамо" постоянно являлось признанным лидером почти во всех культивируемых в стране видах спорта. В послевоенный период, в условиях возросшей конкуренции окрепших спортивных организаций, динамовцы достойно сохранили свой престиж внутри СССР и внесли значительный вклад в победы советского спорта в крупных международных соревнованиях.
Первой советской чемпионкой мира в конькобежном спорте стала в 1948 году динамовка Мария Исакова (до 1948 года советские конькобежки не принимали участие в чемпионатах мира). Спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира по классическому многоборью (1948-1950), шестикратной абсолютной чемпионкой СССР по скоростному бегу на коньках (1945-1949, 1951).
Имя динамовского голкипера Льва Яшина навсегда вошло в историю российского и мирового футбола: чемпион Олимпийских игр (1956), чемпион Европы (1960), многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, единственный в мире вратарь и единственный в мире футболист, награжденный специальным призом еженедельника "Франс-футбол" – "Золотой мяч" (1963). За свою спортивную карьеру Лев Яшин сыграл 812 матчей, из них в 207 играх не пропустил ни одного мяча.
Неоценимый вклад в славные спортивные победы России внесли сотни динамовцев, неоднократных чемпионов страны, Европы, мира и Олимпийских игр: борцы Анатолий Парфенов и Александр Карелин; гимнасты Михаил Воронин и Людмила Турищева; лыжники Алевтина Колчина и Вячеслав Веденин; фехтовальщики Галина Горохова и Александр Романьков; фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков; футболисты Михаил Семичастный, Валерий Маслов; хоккеисты Виталий Давыдов, Валерий Васильев и Александр Мальцев; пловец Александр Попов и многие другие.
В 1992 году в связи с распадом СССР общество было переименовано во Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо". В 1996 году "Динамо" получило статус общественно-государственного объединения.
В настоящее время общество продолжает славные традиции прошлого и ведет активную работу во всех важных направлениях спорта: развитие массового и детско-юношеского спорта, работа с детьми-сиротами и детьми из малоимущих семей, развитие служебно-прикладных видов спорта и спорта высших достижений.
Общество "Динамо" имеет более 80 региональных организаций и объединяет 73 профессиональные команды в игровых видах спорта, в том числе 28 выступающих в высших лигах. "Динамо" развивает 70 видов спорта, в том числе 39 олимпийских видов спорта и 14 служебно-прикладных вида спорта. Более 57 тысяч детей и подростков занимаются в динамовских спортивных секциях и профильных клубах. Ежегодно общество проводит более 100 спортивных соревнований российского и международного уровня. Более полутора тысяч спортсменов общества "Динамо" входят в состав сборных команд России.
С 2019 года пост председателя общества "Динамо" занимает Анатолий Гулевский.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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