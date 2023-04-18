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Бывшего депутата Рады Барну уничтожили в зоне специальной операции - РИА Новости, 19.04.2023
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22:14 18.04.2023 (обновлено: 00:47 19.04.2023)
https://ria.ru/20230418/deputat-1866196371.html
Бывшего депутата Рады Барну уничтожили в зоне специальной операции
Бывшего депутата Рады Барну уничтожили в зоне специальной операции - РИА Новости, 19.04.2023
Бывшего депутата Рады Барну уничтожили в зоне специальной операции
Бывшего депутата Верховной рады Олега Барну уничтожили в зоне проведения специальной операции, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T22:14
2023-04-19T00:47
политика
олег барна
антон геращенко
арсений яценюк
верховная рада украины
мвд украины
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывшего депутата Верховной рады Олега Барну уничтожили в зоне проведения специальной операции, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.Подробности ликвидации бывшего политика не уточняются.По данным издания "Страна.ua", Барна был убит в понедельник, за день до своего 56-летия.Позже украинское издание "Суспильне" ("Общественное") в своем телеграм-канале сообщило о получении комментария от пресс-офицера бригады, где проходил службу Барна. Сообщается, что тело экс-депутата еще не эвакуировано с поля боя, однако "все указывает на то, что он погиб".Барна запомнился на Украине тем, что во время потасовки в Верховной раде в 2015 году схватил тогдашнего премьер-министра страны Арсения Яценюка и попытался вынести его с трибуны.
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политика, олег барна, антон геращенко, арсений яценюк, верховная рада украины, мвд украины
Политика, Олег Барна, Антон Геращенко, Арсений Яценюк, Верховная Рада Украины, МВД Украины
Бывшего депутата Рады Барну уничтожили в зоне специальной операции

В зоне спецоперации погиб экс-депутат Рады от партии Петра Порошенко Олег Барна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Арсений Яценюк и депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна на заседании Верховной Рады Украины
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и депутат от фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна на заседании Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна на заседании Верховной Рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывшего депутата Верховной рады Олега Барну уничтожили в зоне проведения специальной операции, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Подробности ликвидации бывшего политика не уточняются.
По данным издания "Страна.ua", Барна был убит в понедельник, за день до своего 56-летия.
Позже украинское издание "Суспильне" ("Общественное") в своем телеграм-канале сообщило о получении комментария от пресс-офицера бригады, где проходил службу Барна. Сообщается, что тело экс-депутата еще не эвакуировано с поля боя, однако "все указывает на то, что он погиб".
Барна запомнился на Украине тем, что во время потасовки в Верховной раде в 2015 году схватил тогдашнего премьер-министра страны Арсения Яценюка и попытался вынести его с трибуны.
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ПолитикаОлег БарнаАнтон ГеращенкоАрсений ЯценюкВерховная Рада УкраиныМВД Украины
 
 
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