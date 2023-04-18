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Бывшего депутата Рады Барну уничтожили в зоне специальной операции
Бывшего депутата Рады Барну уничтожили в зоне специальной операции - РИА Новости, 19.04.2023
Бывшего депутата Рады Барну уничтожили в зоне специальной операции
Бывшего депутата Верховной рады Олега Барну уничтожили в зоне проведения специальной операции, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T22:14
2023-04-18T22:14
2023-04-19T00:47
политика
олег барна
антон геращенко
арсений яценюк
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывшего депутата Верховной рады Олега Барну уничтожили в зоне проведения специальной операции, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.Подробности ликвидации бывшего политика не уточняются.По данным издания "Страна.ua", Барна был убит в понедельник, за день до своего 56-летия.Позже украинское издание "Суспильне" ("Общественное") в своем телеграм-канале сообщило о получении комментария от пресс-офицера бригады, где проходил службу Барна. Сообщается, что тело экс-депутата еще не эвакуировано с поля боя, однако "все указывает на то, что он погиб".Барна запомнился на Украине тем, что во время потасовки в Верховной раде в 2015 году схватил тогдашнего премьер-министра страны Арсения Яценюка и попытался вынести его с трибуны.
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политика, олег барна, антон геращенко, арсений яценюк, верховная рада украины, мвд украины
Политика, Олег Барна, Антон Геращенко, Арсений Яценюк, Верховная Рада Украины, МВД Украины
Бывшего депутата Рады Барну уничтожили в зоне специальной операции
В зоне спецоперации погиб экс-депутат Рады от партии Петра Порошенко Олег Барна