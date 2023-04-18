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В ЕР рассказали, когда вернется отслуживший в зоне СВО депутат Сокол - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 18.04.2023 (обновлено: 10:24 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/deputat-1865993265.html
В ЕР рассказали, когда вернется отслуживший в зоне СВО депутат Сокол
В ЕР рассказали, когда вернется отслуживший в зоне СВО депутат Сокол - РИА Новости, 18.04.2023
В ЕР рассказали, когда вернется отслуживший в зоне СВО депутат Сокол
Возвращение депутата Госдумы Сергея Сокола из зоны проведения специальной военной операции в Хакасию ожидается на этой неделе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:16
2023-04-18T10:24
специальная военная операция на украине
россия
иркутская область
владимир путин
сергей сокол
единая россия
госдума рф
безопасность
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Возвращение депутата Госдумы Сергея Сокола из зоны проведения специальной военной операции в Хакасию ожидается на этой неделе, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия". В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Ранее Сокол записал и опубликовал в своем телеграм-канале видео, рассказав, что срок его службы в зоне СВО закончился и он возвращается домой. "На этой неделе ожидаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дате возвращения Сокола в Хакасию. В отделении не уточнили, в каких мероприятиях планирует принять участие депутат. Ранее ряд СМИ, в том числе РБК и "Коммерсант", сообщали, что 52-летний Сокол в 2023 году может стать кандидатом от ЕР на предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Сам Сокол данную информацию не комментировал. Ранее он занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом ГД VIII созыва по Хакасии.
https://ria.ru/20230411/dobrovolets-1864395037.html
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россия, иркутская область, владимир путин, сергей сокол, единая россия, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Иркутская область, Владимир Путин, Сергей Сокол, Единая Россия, Госдума РФ, Безопасность
В ЕР рассказали, когда вернется отслуживший в зоне СВО депутат Сокол

Отслужившего в зоне спецоперации депутата Госдумы Сокола ждут в Хакасии на этой неделе

© Фото : Сергей Сокол/TelegramДепутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции
Депутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Сергей Сокол/Telegram
Депутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Возвращение депутата Госдумы Сергея Сокола из зоны проведения специальной военной операции в Хакасию ожидается на этой неделе, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия".
В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Ранее Сокол записал и опубликовал в своем телеграм-канале видео, рассказав, что срок его службы в зоне СВО закончился и он возвращается домой.
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"На этой неделе ожидаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дате возвращения Сокола в Хакасию.
В отделении не уточнили, в каких мероприятиях планирует принять участие депутат.
Ранее ряд СМИ, в том числе РБК и "Коммерсант", сообщали, что 52-летний Сокол в 2023 году может стать кандидатом от ЕР на предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Сам Сокол данную информацию не комментировал. Ранее он занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом ГД VIII созыва по Хакасии.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИркутская областьВладимир ПутинСергей СоколЕдиная РоссияГосдума РФБезопасность
 
 
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