В ЕР рассказали, когда вернется отслуживший в зоне СВО депутат Сокол
Отслужившего в зоне спецоперации депутата Госдумы Сокола ждут в Хакасии на этой неделе
© Фото : Сергей Сокол/TelegramДепутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции
Депутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции
КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Возвращение депутата Госдумы Сергея Сокола из зоны проведения специальной военной операции в Хакасию ожидается на этой неделе, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия".
В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Ранее Сокол записал и опубликовал в своем телеграм-канале видео, рассказав, что срок его службы в зоне СВО закончился и он возвращается домой.
"На этой неделе ожидаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дате возвращения Сокола в Хакасию.
В отделении не уточнили, в каких мероприятиях планирует принять участие депутат.
Ранее ряд СМИ, в том числе РБК и "Коммерсант", сообщали, что 52-летний Сокол в 2023 году может стать кандидатом от ЕР на предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Сам Сокол данную информацию не комментировал. Ранее он занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом ГД VIII созыва по Хакасии.