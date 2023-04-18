https://ria.ru/20230418/deputat-1865993265.html

В ЕР рассказали, когда вернется отслуживший в зоне СВО депутат Сокол

В ЕР рассказали, когда вернется отслуживший в зоне СВО депутат Сокол - РИА Новости, 18.04.2023

В ЕР рассказали, когда вернется отслуживший в зоне СВО депутат Сокол

Возвращение депутата Госдумы Сергея Сокола из зоны проведения специальной военной операции в Хакасию ожидается на этой неделе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:16

2023-04-18T10:16

2023-04-18T10:24

специальная военная операция на украине

россия

иркутская область

владимир путин

сергей сокол

единая россия

госдума рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1865991034_0:371:1327:1117_1920x0_80_0_0_d84b032f1c8e29ca544c72572389b88b.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Возвращение депутата Госдумы Сергея Сокола из зоны проведения специальной военной операции в Хакасию ожидается на этой неделе, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия". В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны РФ и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. Ранее Сокол записал и опубликовал в своем телеграм-канале видео, рассказав, что срок его службы в зоне СВО закончился и он возвращается домой. "На этой неделе ожидаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дате возвращения Сокола в Хакасию. В отделении не уточнили, в каких мероприятиях планирует принять участие депутат. Ранее ряд СМИ, в том числе РБК и "Коммерсант", сообщали, что 52-летний Сокол в 2023 году может стать кандидатом от ЕР на предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Сам Сокол данную информацию не комментировал. Ранее он занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом ГД VIII созыва по Хакасии.

https://ria.ru/20230411/dobrovolets-1864395037.html

https://ria.ru/20230402/rabota-1862447791.html

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иркутская область, владимир путин, сергей сокол, единая россия, госдума рф, безопасность