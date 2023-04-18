https://ria.ru/20230418/dannye-1866039294.html

В России в 2023 году уже зафиксировали около 40 крупных утечек данных

В России в 2023 году уже зафиксировали около 40 крупных утечек данных - РИА Новости, 18.04.2023

В России в 2023 году уже зафиксировали около 40 крупных утечек данных

Порядка 40 крупных утечек персональных данных уже зафиксировано в России в 2023 году, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:19

2023-04-18T12:19

2023-04-18T12:19

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

персональные данные

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Порядка 40 крупных утечек персональных данных уже зафиксировано в России в 2023 году, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. В конце января ведомство сообщало, что около 150 крупных утечек персональных данных произошло в РФ в 2022 году. Согласно закону "О персональных данных", оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.

https://ria.ru/20230309/danny-1856833506.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), персональные данные, происшествия