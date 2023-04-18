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В России в 2023 году уже зафиксировали около 40 крупных утечек данных - РИА Новости, 18.04.2023
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12:19 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/dannye-1866039294.html
В России в 2023 году уже зафиксировали около 40 крупных утечек данных
В России в 2023 году уже зафиксировали около 40 крупных утечек данных - РИА Новости, 18.04.2023
В России в 2023 году уже зафиксировали около 40 крупных утечек данных
Порядка 40 крупных утечек персональных данных уже зафиксировано в России в 2023 году, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:19
2023-04-18T12:19
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
персональные данные
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Порядка 40 крупных утечек персональных данных уже зафиксировано в России в 2023 году, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. В конце января ведомство сообщало, что около 150 крупных утечек персональных данных произошло в РФ в 2022 году. Согласно закону "О персональных данных", оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
https://ria.ru/20230309/danny-1856833506.html
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), персональные данные, происшествия
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), персональные данные, Происшествия
В России в 2023 году уже зафиксировали около 40 крупных утечек данных

Роскомнадзор: порядка 40 крупных утечек данных уже зафиксировали в России в 2023 году

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Fotolia / maxkabakov
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Порядка 40 крупных утечек персональных данных уже зафиксировано в России в 2023 году, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.
«
"Если говорить об утечках персональных данных, да, действительно их очень много… В этом году уже у нас порядка 40 крупных достаточно утечек зафиксировано, большое количество данных утекло", - сказал Вагнер во вторник в ходе выступления на First Russian Data Forum.
В конце января ведомство сообщало, что около 150 крупных утечек персональных данных произошло в РФ в 2022 году.
Согласно закону "О персональных данных", оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
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ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)персональные данныеПроисшествия
 
 
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