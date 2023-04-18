https://ria.ru/20230418/covid-19-1865962267.html

Документы для обновления вакцины от COVID-19 готовы, сообщил Гинцбург

Документы для обновления вакцины от COVID-19 готовы, сообщил Гинцбург - РИА Новости, 18.04.2023

Документы для обновления вакцины от COVID-19 готовы, сообщил Гинцбург

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже подал все документы для обновления состава вакцины против COVID-19, за исключением одного, в котором... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T03:52

2023-04-18T03:52

2023-04-18T03:52

россия

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже подал все документы для обновления состава вакцины против COVID-19, за исключением одного, в котором определяется состав препарата, специалисты центра выбирают оптимальный, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет, разработанную специалистами центра Гамалеи. "Детскую вакцину производить пока не планируется, нам нужно было ее зарегистрировать, чтобы обновить состав по ускоренной процедуре. Мы уже все документы для этого подали, за исключением одного – нужно определиться с антигенным составом вакцины",- сказал Гинцбург. Он уточнил, что перед центром Гамалеи в настоящее время стоит задача выбрать оптимальный состав вакцины, для этого нужно проверить много вариантов вируса.

https://ria.ru/20230415/vaktsina-1865518046.html

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