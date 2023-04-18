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В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 18.04.2023 (обновлено: 17:31 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/chvk-1866130953.html
В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия
В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия - РИА Новости, 18.04.2023
В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия
Семьи военнослужащих в Якутии пожаловались на включение родных в отряды ЧВК без их согласия, власти республики направили обращения в военную прокуратуру и... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:04
2023-04-18T17:31
специальная военная операция на украине
россия
общество
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Семьи военнослужащих в Якутии пожаловались на включение родных в отряды ЧВК без их согласия, власти республики направили обращения в военную прокуратуру и Минобороны РФ, сообщает заместитель председателя регионального правительства Ольга Балабкина в своем телеграм-канале. По словам Балабкиной, в республиканскую группу помощи семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации, обратились родные военных. В письме, как отметила зампред якутского правительства, содержится "информация о включении их родных без их согласия в отряды частных военных компаний". Власти республики по этому поводу направили обращения "с просьбой разобраться" в военную прокуратуру и министерство обороны России.
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россия
республика саха (якутия)
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россия, общество, республика саха (якутия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Республика Саха (Якутия)
В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия

Семьи военных в Якутии пожаловались на включение родных в отряды ЧВК без их согласия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска
Боец ЧВК Вагнер в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Семьи военнослужащих в Якутии пожаловались на включение родных в отряды ЧВК без их согласия, власти республики направили обращения в военную прокуратуру и Минобороны РФ, сообщает заместитель председателя регионального правительства Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.
По словам Балабкиной, в республиканскую группу помощи семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации, обратились родные военных. В письме, как отметила зампред якутского правительства, содержится "информация о включении их родных без их согласия в отряды частных военных компаний".
Власти республики по этому поводу направили обращения "с просьбой разобраться" в военную прокуратуру и министерство обороны России.
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