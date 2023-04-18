https://ria.ru/20230418/chvk-1866130953.html
В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия
В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия - РИА Новости, 18.04.2023
В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия
Семьи военнослужащих в Якутии пожаловались на включение родных в отряды ЧВК без их согласия, власти республики направили обращения в военную прокуратуру и... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:04
2023-04-18T17:04
2023-04-18T17:31
специальная военная операция на украине
россия
общество
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865780230_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_aa8c2d6ac249f7e2ff62020449352e44.jpg
ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Семьи военнослужащих в Якутии пожаловались на включение родных в отряды ЧВК без их согласия, власти республики направили обращения в военную прокуратуру и Минобороны РФ, сообщает заместитель председателя регионального правительства Ольга Балабкина в своем телеграм-канале. По словам Балабкиной, в республиканскую группу помощи семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации, обратились родные военных. В письме, как отметила зампред якутского правительства, содержится "информация о включении их родных без их согласия в отряды частных военных компаний". Власти республики по этому поводу направили обращения "с просьбой разобраться" в военную прокуратуру и министерство обороны России.
https://ria.ru/20230411/vagner-1864424794.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865780230_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_7e7220e59c5018f2155ec0061ff47f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, республика саха (якутия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Республика Саха (Якутия)
В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия
Семьи военных в Якутии пожаловались на включение родных в отряды ЧВК без их согласия