https://ria.ru/20230418/chvk-1866130953.html

В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия

В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия - РИА Новости, 18.04.2023

В Якутии пожаловались на включение военных в отряды ЧВК без их согласия

Семьи военнослужащих в Якутии пожаловались на включение родных в отряды ЧВК без их согласия, власти республики направили обращения в военную прокуратуру и... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:04

2023-04-18T17:04

2023-04-18T17:31

специальная военная операция на украине

россия

общество

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Семьи военнослужащих в Якутии пожаловались на включение родных в отряды ЧВК без их согласия, власти республики направили обращения в военную прокуратуру и Минобороны РФ, сообщает заместитель председателя регионального правительства Ольга Балабкина в своем телеграм-канале. По словам Балабкиной, в республиканскую группу помощи семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации, обратились родные военных. В письме, как отметила зампред якутского правительства, содержится "информация о включении их родных без их согласия в отряды частных военных компаний". Власти республики по этому поводу направили обращения "с просьбой разобраться" в военную прокуратуру и министерство обороны России.

https://ria.ru/20230411/vagner-1864424794.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, республика саха (якутия)