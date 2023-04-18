https://ria.ru/20230418/bronnert-1866200716.html
В дипмиссии Британии назвали вызов посла в МИД России рутинной встречей
В дипмиссии Британии назвали вызов посла в МИД России рутинной встречей - РИА Новости, 18.04.2023
В дипмиссии Британии назвали вызов посла в МИД России рутинной встречей
В посольстве Великобритании в Москве назвали сегодняшний вызов посла Деборы Броннерт в МИД РФ рутинной встречей. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:55
2023-04-18T22:55
2023-04-18T22:55
в мире
великобритания
дебора броннерт
владимир кара-мурза
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве назвали сегодняшний вызов посла Деборы Броннерт в МИД РФ рутинной встречей. Российский МИД по итогам вызова сообщил, что послу Великобритании был выражен решительный протест в связи с недопустимыми высказываниями после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, Россия расценивает заявления как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Комментируя по просьбе РИА Новости произошедшее во вторник, в британском посольстве указали, что "госпожа Дебора Броннерт посетила встречу в МИД". " Это была обычная встреча",- добавили там.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230417/politizatsiya-1865939515.html
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в мире, великобритания, дебора броннерт, владимир кара-мурза, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Великобритания, Дебора Броннерт, Владимир Кара-Мурза, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В дипмиссии Британии назвали вызов посла в МИД России рутинной встречей
В дипмиссии Британии назвали вызов посла Броннерт в МИД России рутинной встречей