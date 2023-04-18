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Посол Британии прибыла в МИД России - РИА Новости, 18.04.2023
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14:38 18.04.2023 (обновлено: 14:43 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/bronnert-1866082233.html
Посол Британии прибыла в МИД России
Посол Британии прибыла в МИД России - РИА Новости, 18.04.2023
Посол Британии прибыла в МИД России
Посол Британии в России Дебора Броннерт прибыла в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:38
2023-04-18T14:43
в мире
сша
дебора броннерт
великобритания
канада
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Британии в России Дебора Броннерт прибыла в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России".Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, сша, дебора броннерт, великобритания, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В мире, США, Дебора Броннерт, Великобритания, Канада, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Посол Британии прибыла в МИД России

Посол Британии Броннерт прибыла в МИД, куда была вызвана из-за вмешательства в дела России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол Великобритании в России Дебора Броннерт
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Британии в России Дебора Броннерт прибыла в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России".
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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В миреСШАДебора БроннертВеликобританияКанадаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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