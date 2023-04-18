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В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили взрывчатку - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 18.04.2023 (обновлено: 16:00 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/bpla-1866099451.html
В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили взрывчатку
В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили взрывчатку - РИА Новости, 18.04.2023
В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили взрывчатку
Два сбитых в Киевском районе Донецка украинских беспилотника были начинены тремя килограммами взрывчатки, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:32
2023-04-18T16:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Два сбитых в Киевском районе Донецка украинских беспилотника были начинены тремя килограммами взрывчатки, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным СЦКК, специалистам удалось подавить сигнал, что позволило не допустить детонации взрывчатого вещества в густонаселенном районе и избежать массовых жертв среди гражданского населения. В представительстве добавили, что в одном из найденных дронов уцелел управляющий модуль, который передан специалистам МО РФ для уточнения полетного задания беспилотников.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили взрывчатку

В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили три килограмма взрывчатки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ, сбитого системой ПВО в Донецка
Обломки беспилотника ВСУ, сбитого системой ПВО в Донецка - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломки беспилотника ВСУ, сбитого системой ПВО в Донецка
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Два сбитых в Киевском районе Донецка украинских беспилотника были начинены тремя килограммами взрывчатки, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Найденные два БПЛА самолетного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих и начинены примерно тремя килограммами взрывчатого вещества с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков", - говорится в сообщении.
По данным СЦКК, специалистам удалось подавить сигнал, что позволило не допустить детонации взрывчатого вещества в густонаселенном районе и избежать массовых жертв среди гражданского населения. В представительстве добавили, что в одном из найденных дронов уцелел управляющий модуль, который передан специалистам МО РФ для уточнения полетного задания беспилотников.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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