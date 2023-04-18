В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили взрывчатку
В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили три килограмма взрывчатки
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ, сбитого системой ПВО в Донецка
Обломки беспилотника ВСУ, сбитого системой ПВО в Донецка
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Два сбитых в Киевском районе Донецка украинских беспилотника были начинены тремя килограммами взрывчатки, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Найденные два БПЛА самолетного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих и начинены примерно тремя килограммами взрывчатого вещества с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков", - говорится в сообщении.
По данным СЦКК, специалистам удалось подавить сигнал, что позволило не допустить детонации взрывчатого вещества в густонаселенном районе и избежать массовых жертв среди гражданского населения. В представительстве добавили, что в одном из найденных дронов уцелел управляющий модуль, который передан специалистам МО РФ для уточнения полетного задания беспилотников.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.