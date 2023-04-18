https://ria.ru/20230418/bpla-1866099451.html

В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили взрывчатку

В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили взрывчатку - РИА Новости, 18.04.2023

В Донецке в двух сбитых украинских беспилотниках обнаружили взрывчатку

Два сбитых в Киевском районе Донецка украинских беспилотника были начинены тремя килограммами взрывчатки, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:32

2023-04-18T15:32

2023-04-18T16:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866072289_0:215:2913:1854_1920x0_80_0_0_a7a3a6d16eb37f44b3123014b0f98179.jpg

ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Два сбитых в Киевском районе Донецка украинских беспилотника были начинены тремя килограммами взрывчатки, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным СЦКК, специалистам удалось подавить сигнал, что позволило не допустить детонации взрывчатого вещества в густонаселенном районе и избежать массовых жертв среди гражданского населения. В представительстве добавили, что в одном из найденных дронов уцелел управляющий модуль, который передан специалистам МО РФ для уточнения полетного задания беспилотников.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина