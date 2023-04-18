https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866202296.html

В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание военкомата

В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание военкомата - РИА Новости, 18.04.2023

В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание военкомата

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание военкомата в городском округе Новозыбков. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T23:25

2023-04-18T23:25

2023-04-18T23:45

специальная военная операция на украине

брянская область

новозыбков

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание военкомата в городском округе Новозыбков.Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Здание получило повреждения, в нем выбило стекла. На месте происшествия работают оперативные службы.В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230418/bpla-1866099451.html

брянская область

новозыбков

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брянская область, новозыбков, александр богомаз, вооруженные силы украины