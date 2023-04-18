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В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание военкомата - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 18.04.2023 (обновлено: 23:45 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866202296.html
В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание военкомата
В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание военкомата - РИА Новости, 18.04.2023
В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание военкомата
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание военкомата в городском округе Новозыбков. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T23:25
2023-04-18T23:45
специальная военная операция на украине
брянская область
новозыбков
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание военкомата в городском округе Новозыбков.Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Здание получило повреждения, в нем выбило стекла. На месте происшествия работают оперативные службы.В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230418/bpla-1866099451.html
брянская область
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брянская область, новозыбков, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Новозыбков, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание военкомата

Губернатор Брянской области Богомаз: беспилотник атаковал здание военкомата в Новозыбкове

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание военкомата в городском округе Новозыбков.
Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Здание получило повреждения, в нем выбило стекла. На месте происшествия работают оперативные службы.
В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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Вчера, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьНовозыбковАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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