https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866176475.html

Иранские военные разработали беспилотник для борьбы с подлодками

Иранские военные разработали беспилотник для борьбы с подлодками - РИА Новости, 18.04.2023

Иранские военные разработали беспилотник для борьбы с подлодками

Иранские военные создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который может обнаруживать вражеские подводные лодки и корабли и уничтожать их, об этом заявил... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:35

2023-04-18T19:35

2023-04-18T19:35

иран

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Иранские военные создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который может обнаруживать вражеские подводные лодки и корабли и уничтожать их, об этом заявил во вторник командующий Военно-морскими силами (ВМС) Ирана вице-адмирал Шахрам Ирани. "Мы вступили в новую сферу производства БПЛА, которые будут способны обнаруживать надводные и подводные военные цели и уничтожать их", - приводит агентство Tasnim слова Ирани. Он отметил, что БПЛА оснащен системой гидролокатора (или "сонара" - средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения – ред.) По словам иранского адмирала, система позволяет беспилотнику определить надводные и подводные цели по распространению звуковых волн под водой и определять их расстояние до них, как и направление их движения.

https://ria.ru/20230101/iran-1842749377.html

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иран