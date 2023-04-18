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Иранские военные разработали беспилотник для борьбы с подлодками - РИА Новости, 18.04.2023
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19:35 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866176475.html
Иранские военные разработали беспилотник для борьбы с подлодками
Иранские военные разработали беспилотник для борьбы с подлодками - РИА Новости, 18.04.2023
Иранские военные разработали беспилотник для борьбы с подлодками
Иранские военные создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который может обнаруживать вражеские подводные лодки и корабли и уничтожать их, об этом заявил... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:35
2023-04-18T19:35
иран
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Иранские военные создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который может обнаруживать вражеские подводные лодки и корабли и уничтожать их, об этом заявил во вторник командующий Военно-морскими силами (ВМС) Ирана вице-адмирал Шахрам Ирани. "Мы вступили в новую сферу производства БПЛА, которые будут способны обнаруживать надводные и подводные военные цели и уничтожать их", - приводит агентство Tasnim слова Ирани. Он отметил, что БПЛА оснащен системой гидролокатора (или "сонара" - средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения – ред.) По словам иранского адмирала, система позволяет беспилотнику определить надводные и подводные цели по распространению звуковых волн под водой и определять их расстояние до них, как и направление их движения.
https://ria.ru/20230101/iran-1842749377.html
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иран
Иран
Иранские военные разработали беспилотник для борьбы с подлодками

Иранские военные разработали беспилотник, который может уничтожать подлодки и корабли

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск БПЛА с корабля во время учений в Иране
Запуск БПЛА с корабля во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Iranian Army
Запуск БПЛА с корабля во время учений в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Иранские военные создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который может обнаруживать вражеские подводные лодки и корабли и уничтожать их, об этом заявил во вторник командующий Военно-морскими силами (ВМС) Ирана вице-адмирал Шахрам Ирани.
"Мы вступили в новую сферу производства БПЛА, которые будут способны обнаруживать надводные и подводные военные цели и уничтожать их", - приводит агентство Tasnim слова Ирани.
Он отметил, что БПЛА оснащен системой гидролокатора (или "сонара" - средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения – ред.)
По словам иранского адмирала, система позволяет беспилотнику определить надводные и подводные цели по распространению звуковых волн под водой и определять их расстояние до них, как и направление их движения.
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