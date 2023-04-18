Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел дома в ЛНР
Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел жилого дома в ЛНР
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии оператора беспилотника, чья наводка позволила ВСУ обстрелять жилой дом в Первомайске, сообщили пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России.
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"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора беспилотного летательного аппарата 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Владимира Мамчука", — говорится в заявлении прокуратуры.
Осужденному вменяли умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
Как уточнили в СК, 17 апреля прошлого года Мамчук в составе войсковой части А1736 (57-й отдельной мотопехотной бригады) из поселка Новотошковское проводил с помощью квадрокоптера разведку города Первомайска. Командир подразделения сообщил ему, что в доме на улице Театральной проживает "мирное население, которое настроено против Украины и поддерживает Россию, поэтому людей надо уничтожить, а здание разрушить".
Обнаружив людей и дом, Мамчук передал координаты командиру подразделения РСЗО "Ураган". Здание обстреляли кассетными осколочными снарядами. В результате две мирные жительницы получили ранения, а их квартиры и имущество — значительные повреждения.
Суд приговорил Мамчука к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.