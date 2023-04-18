https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866108893.html

Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел дома в ЛНР

Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел дома в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2023

Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел дома в ЛНР

Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии оператора беспилотника, чья наводка позволила ВСУ обстрелять жилой дом в Первомайске, сообщили пресс-службы... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:00

2023-04-18T16:00

2023-04-18T19:41

главная военная прокуратура

главная военная прокуратура рф

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происшествия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии оператора беспилотника, чья наводка позволила ВСУ обстрелять жилой дом в Первомайске, сообщили пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России. Осужденному вменяли умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Как уточнили в СК, 17 апреля прошлого года Мамчук в составе войсковой части А1736 (57-й отдельной мотопехотной бригады) из поселка Новотошковское проводил с помощью квадрокоптера разведку города Первомайска. Командир подразделения сообщил ему, что в доме на улице Театральной проживает "мирное население, которое настроено против Украины и поддерживает Россию, поэтому людей надо уничтожить, а здание разрушить". Обнаружив людей и дом, Мамчук передал координаты командиру подразделения РСЗО "Ураган". Здание обстреляли кассетными осколочными снарядами. В результате две мирные жительницы получили ранения, а их квартиры и имущество — значительные повреждения. Суд приговорил Мамчука к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20230418/bpla-1866099451.html

https://ria.ru/20230418/ugroza-1866108157.html

украина

россия

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, луганская народная республика, происшествия