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Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел дома в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2023
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16:00 18.04.2023 (обновлено: 19:41 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866108893.html
Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел дома в ЛНР
Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел дома в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2023
Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел дома в ЛНР
Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии оператора беспилотника, чья наводка позволила ВСУ обстрелять жилой дом в Первомайске, сообщили пресс-службы... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:00
2023-04-18T19:41
главная военная прокуратура
главная военная прокуратура рф
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украина
россия
луганская народная республика
происшествия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии оператора беспилотника, чья наводка позволила ВСУ обстрелять жилой дом в Первомайске, сообщили пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России. Осужденному вменяли умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Как уточнили в СК, 17 апреля прошлого года Мамчук в составе войсковой части А1736 (57-й отдельной мотопехотной бригады) из поселка Новотошковское проводил с помощью квадрокоптера разведку города Первомайска. Командир подразделения сообщил ему, что в доме на улице Театральной проживает "мирное население, которое настроено против Украины и поддерживает Россию, поэтому людей надо уничтожить, а здание разрушить". Обнаружив людей и дом, Мамчук передал координаты командиру подразделения РСЗО "Ураган". Здание обстреляли кассетными осколочными снарядами. В результате две мирные жительницы получили ранения, а их квартиры и имущество — значительные повреждения. Суд приговорил Мамчука к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, луганская народная республика, происшествия
Главная военная прокуратура, Главная военная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Происшествия
Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел дома в ЛНР

Оператор дрона получил 14 лет колонии за наводку на обстрел жилого дома в ЛНР

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии оператора беспилотника, чья наводка позволила ВСУ обстрелять жилой дом в Первомайске, сообщили пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России.
«

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора беспилотного летательного аппарата 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Владимира Мамчука", — говорится в заявлении прокуратуры.

Осужденному вменяли умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
Как уточнили в СК, 17 апреля прошлого года Мамчук в составе войсковой части А1736 (57-й отдельной мотопехотной бригады) из поселка Новотошковское проводил с помощью квадрокоптера разведку города Первомайска. Командир подразделения сообщил ему, что в доме на улице Театральной проживает "мирное население, которое настроено против Украины и поддерживает Россию, поэтому людей надо уничтожить, а здание разрушить".
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Обнаружив людей и дом, Мамчук передал координаты командиру подразделения РСЗО "Ураган". Здание обстреляли кассетными осколочными снарядами. В результате две мирные жительницы получили ранения, а их квартиры и имущество — значительные повреждения.
Суд приговорил Мамчука к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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