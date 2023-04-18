https://ria.ru/20230418/berbok-1865957657.html

Китайцы поставили на место "высокомерную" Бербок

Китайцы поставили на место "высокомерную" Бербок - РИА Новости, 18.04.2023

Китайцы поставили на место "высокомерную" Бербок

Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее визита в Китай. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T01:46

2023-04-18T01:46

2023-04-18T11:12

в мире

китай

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее визита в Китай.Как говорится в статье портала, министр давно известна своей жесткой позицией в отношении КНР, после назначения на пост она твердо придерживалась так называемой "ценностной дипломатии". При этом трудная реализация "китайской стратегии" нынешним правительством Германии связана с тем, что ведомство канцлера и МИД по-разному смотрят на политику в отношении Пекина, отмечает "Гуаньча"."Бербок приехала не для того, чтобы совершать что-то значимое. Просто когда Шольц посетил Китай в ноябре прошлого года, она не захотела приезжать в качестве простого министра иностранных дел. Теперь она прибыла вслед за Макроном, фон дер Ляйен и Боррелем в то время, когда Китай отказывается слушать американскую пластинку, чтобы вместе со всеми исполнить "песню о всеобщем единстве" (хотя на самом деле это лишь песня США) и сдержать Китай", — заявил пользователь Чэнь Фэн."Такой невежественный, высокомерный и глупый политик в Китае не мог бы стать даже окружным судьей", — подчеркнул Ши Сюнь."Смотрю я на эту дипломатию ценностей и думаю, что Германия совсем недолго простоит", — заметил Quentin1239."Мы впустили Бербок в страну главным образом для того, чтобы позволить ей расширить кругозор. Она никогда до этого даже не была в Китае, а несла такую чушь", — указал Lawrenceglow."Бербок похожа на интернет-знаменитость, которая приехала в Китай, чтобы поднять себе просмотры", — предположил один из читателей."Бербок — типичный политик, прыгающий на "моральном батуте". Она опрометчива в выражениях и действиях, а ее знания поверхностны и далеки от реальности", — добавил другой пользователь.Глава МИД Германии Анналена Бербок совершила визит в Китай в конце прошлой недели. Главы МИД двух стран приняли участие в шестом по счету китайско-германском стратегическом диалоге в области дипломатии и безопасности в Пекине. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским министром иностранных дел Цинь Ганом, она говорила, в частности, что не понимает, почему Пекин до сих пор не призвал Москву к прекращению конфликта на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230414/berbok-1865237450.html

https://ria.ru/20230417/atr-1865834119.html

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в мире, китай, германия, анналена бербок