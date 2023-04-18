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Украинские военные оторвали башню польскому танку Leopard 2 - РИА Новости, 18.04.2023
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03:25 18.04.2023 (обновлено: 10:22 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/bashnya-1865961648.html
Украинские военные оторвали башню польскому танку Leopard 2
Украинские военные оторвали башню польскому танку Leopard 2 - РИА Новости, 18.04.2023
Украинские военные оторвали башню польскому танку Leopard 2
Украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:25
2023-04-18T10:22
в мире
германия
польша
нато
leopard 2
украина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин, рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка."Произошла такая "мелкая авария", украинские солдаты, тренировавшиеся на все еще польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга. Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса", — сообщил Павелка.Он вставил в видео несколько фотографий инцидента, на одном фото можно увидеть башню танка Leopard2A4, сорванную с погона. На других снимках запечатлена передняя часть корпуса танка, на которой видно большой слой грязи и, вероятно, следы гусениц."Что до такой аварии, ну, честно говоря, я до сих пор не могу припомнить, чтобы где-то видел такое неумелое управление машиной", — заметил офицер.Официальных сообщений по поводу данного инцидента в Варшаве и Киеве не было. Когда он произошел, Павелка не уточнил.По данным с личного сайта Павелки, он является офицером запаса в звании поручика (примерно соответствует лейтенанту. — Прим. ред.), в польской армии он прослужил 15 лет, уволился со службы в 2022 году. Офицер окончил военную академию сухопутных войск во Вроцлаве.Минобороны Германии ранее подтвердило, что на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, вместе с Польшей и другими странами ФРГ занимается поставкой двух батальонов танков Leopard 2, это чуть более 60 боевых машин, а до следующего года планируется поставка более 100 танков типа Leopard 1.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, германия, польша, нато, leopard 2, украина
В мире, Германия, Польша, НАТО, Leopard 2, Украина
Украинские военные оторвали башню польскому танку Leopard 2

Поручик Павелка: бойцы ВСУ устроили столкновение танков Leopard 2A4, оторвав одному башню

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин, рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.
"Произошла такая "мелкая авария", украинские солдаты, тренировавшиеся на все еще польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга. Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса", — сообщил Павелка.
© YouTube-канал Porucznik Piotr PowałkaТанк Leopard 2A4 с оторванной башней. Скриншот видео
Танк Leopard 2A4 с оторванной башней. Скриншот видео
© YouTube-канал Porucznik Piotr Powałka
Танк Leopard 2A4 с оторванной башней. Скриншот видео
Он вставил в видео несколько фотографий инцидента, на одном фото можно увидеть башню танка Leopard2A4, сорванную с погона. На других снимках запечатлена передняя часть корпуса танка, на которой видно большой слой грязи и, вероятно, следы гусениц.
"Что до такой аварии, ну, честно говоря, я до сих пор не могу припомнить, чтобы где-то видел такое неумелое управление машиной", — заметил офицер.
Официальных сообщений по поводу данного инцидента в Варшаве и Киеве не было. Когда он произошел, Павелка не уточнил.
По данным с личного сайта Павелки, он является офицером запаса в звании поручика (примерно соответствует лейтенанту. — Прим. ред.), в польской армии он прослужил 15 лет, уволился со службы в 2022 году. Офицер окончил военную академию сухопутных войск во Вроцлаве.
Минобороны Германии ранее подтвердило, что на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, вместе с Польшей и другими странами ФРГ занимается поставкой двух батальонов танков Leopard 2, это чуть более 60 боевых машин, а до следующего года планируется поставка более 100 танков типа Leopard 1.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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