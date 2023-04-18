https://ria.ru/20230418/bank-1866200573.html

Сенат США уличил Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов

Сенат США уличил Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов - РИА Новости, 18.04.2023

Сенат США уличил Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов

Бюджетный комитет сената США опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T22:54

2023-04-18T22:54

2023-04-18T23:40

в мире

сша

германия

аргентина

credit suisse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130231/80/1302318032_0:260:3000:1948_1920x0_80_0_0_9fa0c6501a7f8a388094147eec95f5ee.jpg

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Бюджетный комитет сената США опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года. Как уточняется, семьдесят счетов, вероятно, связанных со сбежавшими в Аргентину нацистами, открыли в банке после 1945 года. При этом как минимум 14 из них оставались действующими в нынешнем веке, а некоторые — даже в 2020 году. Один из выявленных счетов принадлежал нацистскому командиру, осужденному во время Нюрнбергского процесса, другой — командиру СС, также осужденному. При этом одна из учетных записей оставалась открытой до 2002 года.Эти данные комитет получил по повестке в рамках двухпартийного расследования. Впервые информацию об обслуживании банком счетов известных нацистов обнародовала организация Центр Семена Визенталя в 2020 году, Credit Suisse добровольно согласился провести расследование. Комитет сената США намерен продолжить наблюдение за ситуацией, отметили законодатели.

https://ria.ru/20230329/nalogi-1861593888.html

сша

германия

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, германия, аргентина, credit suisse