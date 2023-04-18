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Сенат США уличил Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов - РИА Новости, 18.04.2023
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22:54 18.04.2023 (обновлено: 23:40 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/bank-1866200573.html
Сенат США уличил Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов
Сенат США уличил Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов - РИА Новости, 18.04.2023
Сенат США уличил Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов
Бюджетный комитет сената США опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:54
2023-04-18T23:40
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аргентина
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Бюджетный комитет сената США опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года. Как уточняется, семьдесят счетов, вероятно, связанных со сбежавшими в Аргентину нацистами, открыли в банке после 1945 года. При этом как минимум 14 из них оставались действующими в нынешнем веке, а некоторые — даже в 2020 году. Один из выявленных счетов принадлежал нацистскому командиру, осужденному во время Нюрнбергского процесса, другой — командиру СС, также осужденному. При этом одна из учетных записей оставалась открытой до 2002 года.Эти данные комитет получил по повестке в рамках двухпартийного расследования. Впервые информацию об обслуживании банком счетов известных нацистов обнародовала организация Центр Семена Визенталя в 2020 году, Credit Suisse добровольно согласился провести расследование. Комитет сената США намерен продолжить наблюдение за ситуацией, отметили законодатели.
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в мире, сша, германия, аргентина, credit suisse
В мире, США, Германия, Аргентина, Credit Suisse
Сенат США уличил Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов

Комитет сената США опубликовал данные об обслуживании Credit Suisse счетов нацистов

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Бюджетный комитет сената США опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года.
«

"Credit Suisse, по всей видимости, вел счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине", — говорится в заявлении на сайте комитета.

Как уточняется, семьдесят счетов, вероятно, связанных со сбежавшими в Аргентину нацистами, открыли в банке после 1945 года. При этом как минимум 14 из них оставались действующими в нынешнем веке, а некоторые — даже в 2020 году.
Один из выявленных счетов принадлежал нацистскому командиру, осужденному во время Нюрнбергского процесса, другой — командиру СС, также осужденному. При этом одна из учетных записей оставалась открытой до 2002 года.
Эти данные комитет получил по повестке в рамках двухпартийного расследования. Впервые информацию об обслуживании банком счетов известных нацистов обнародовала организация Центр Семена Визенталя в 2020 году, Credit Suisse добровольно согласился провести расследование. Комитет сената США намерен продолжить наблюдение за ситуацией, отметили законодатели.
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