https://ria.ru/20230418/bali-1865997774.html

На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков

На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков - РИА Новости, 18.04.2023

На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков

Двоих граждан России арестовали на индонезийском острове Бали из-за подозрения в употреблении наркотиков, сообщил портал Viva.co.id. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:31

2023-04-18T10:31

2023-04-18T10:49

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Двоих граждан России арестовали на индонезийском острове Бали из-за подозрения в употреблении наркотиков, сообщил портал Viva.co.id. По данным издания, россиян арестовали после вечеринки на вилле в районе Южной Куты во время операции иммиграционной полиции. Глава отделения ведомства на Бали генерал Нурхади Ювоно заявил, что основанием для проведения рейда стала информация о вечеринке с наркотиками. Ювоно добавил, что полиция во время обыска виллы не обнаружила никаких доказательств наличия наркотиков, но подозрения у ведомства все еще оставались. Впоследствии анализы россиян дали положительный результат на кокаин, экстази и марихуану. Россиян передали министерству прав человека Индонезии для дальнейшего судебного разбирательства. В рекомендательном письме, направленном иммиграционной полицией, офицеры настаивали на депортации задержанных. В заметке не упоминается, задержали ли кого-либо еще за наркотики из присутствовавших на вечеринке. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений ими индонезийского законодательства. Республика 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 россиян, из-за несоблюдения правил туристической визы. Посольство России в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало граждан соблюдать законы и обычаи этой страны.

https://ria.ru/20230417/bali-1865771746.html

https://ria.ru/20230416/bali-1865663683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, в мире, бали, россия, индонезия