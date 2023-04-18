На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков
На Бали арестовали россиян, обвинив в употреблении наркотиков после вечеринки на вилле
Бали. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Двоих граждан России арестовали на индонезийском острове Бали из-за подозрения в употреблении наркотиков, сообщил портал Viva.co.id.
По данным издания, россиян арестовали после вечеринки на вилле в районе Южной Куты во время операции иммиграционной полиции. Глава отделения ведомства на Бали генерал Нурхади Ювоно заявил, что основанием для проведения рейда стала информация о вечеринке с наркотиками.
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"Они покупают наркотики онлайн через Telegram и расплачиваются криптовалютой. А для доставки используется система закладок", — пояснил он.
Ювоно добавил, что полиция во время обыска виллы не обнаружила никаких доказательств наличия наркотиков, но подозрения у ведомства все еще оставались. Впоследствии анализы россиян дали положительный результат на кокаин, экстази и марихуану.
Россиян передали министерству прав человека Индонезии для дальнейшего судебного разбирательства. В рекомендательном письме, направленном иммиграционной полицией, офицеры настаивали на депортации задержанных.
В заметке не упоминается, задержали ли кого-либо еще за наркотики из присутствовавших на вечеринке.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений ими индонезийского законодательства. Республика 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 россиян, из-за несоблюдения правил туристической визы. Посольство России в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало граждан соблюдать законы и обычаи этой страны.