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На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков - РИА Новости, 18.04.2023
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Туризм
 
10:31 18.04.2023 (обновлено: 10:49 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/bali-1865997774.html
На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков
На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков - РИА Новости, 18.04.2023
На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков
Двоих граждан России арестовали на индонезийском острове Бали из-за подозрения в употреблении наркотиков, сообщил портал Viva.co.id. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:31
2023-04-18T10:49
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Двоих граждан России арестовали на индонезийском острове Бали из-за подозрения в употреблении наркотиков, сообщил портал Viva.co.id. По данным издания, россиян арестовали после вечеринки на вилле в районе Южной Куты во время операции иммиграционной полиции. Глава отделения ведомства на Бали генерал Нурхади Ювоно заявил, что основанием для проведения рейда стала информация о вечеринке с наркотиками. Ювоно добавил, что полиция во время обыска виллы не обнаружила никаких доказательств наличия наркотиков, но подозрения у ведомства все еще оставались. Впоследствии анализы россиян дали положительный результат на кокаин, экстази и марихуану. Россиян передали министерству прав человека Индонезии для дальнейшего судебного разбирательства. В рекомендательном письме, направленном иммиграционной полицией, офицеры настаивали на депортации задержанных. В заметке не упоминается, задержали ли кого-либо еще за наркотики из присутствовавших на вечеринке. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений ими индонезийского законодательства. Республика 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 россиян, из-за несоблюдения правил туристической визы. Посольство России в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало граждан соблюдать законы и обычаи этой страны.
https://ria.ru/20230417/bali-1865771746.html
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новости - туризм, в мире, бали, россия, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Бали, Россия, Индонезия
На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков

На Бали арестовали россиян, обвинив в употреблении наркотиков после вечеринки на вилле

CC BY-SA 3.0 / TropicaLiving / Бали
Бали - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
CC BY-SA 3.0 / TropicaLiving /
Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Двоих граждан России арестовали на индонезийском острове Бали из-за подозрения в употреблении наркотиков, сообщил портал Viva.co.id.
По данным издания, россиян арестовали после вечеринки на вилле в районе Южной Куты во время операции иммиграционной полиции. Глава отделения ведомства на Бали генерал Нурхади Ювоно заявил, что основанием для проведения рейда стала информация о вечеринке с наркотиками.
«
"Они покупают наркотики онлайн через Telegram и расплачиваются криптовалютой. А для доставки используется система закладок", — пояснил он.
Ювоно добавил, что полиция во время обыска виллы не обнаружила никаких доказательств наличия наркотиков, но подозрения у ведомства все еще оставались. Впоследствии анализы россиян дали положительный результат на кокаин, экстази и марихуану.
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Россиян передали министерству прав человека Индонезии для дальнейшего судебного разбирательства. В рекомендательном письме, направленном иммиграционной полицией, офицеры настаивали на депортации задержанных.
В заметке не упоминается, задержали ли кого-либо еще за наркотики из присутствовавших на вечеринке.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений ими индонезийского законодательства. Республика 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе 13 россиян, из-за несоблюдения правил туристической визы. Посольство России в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало граждан соблюдать законы и обычаи этой страны.
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