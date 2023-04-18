https://ria.ru/20230418/ayka-1865989992.html

Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону

Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 18.04.2023

Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону

Белую медведицу Айку привезли в Москву в рамках программы по сохранению этого вида, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:59

2023-04-18T09:59

2023-04-18T10:39

хорошие новости

ростов-на-дону

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Белую медведицу Айку привезли в Москву в рамках программы по сохранению этого вида, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. Сотрудники Московского зоопарка, в том числе главный ветеринарный врач, приехали за Айкой в Ростов-на-Дону и сопровождали ее всю дорогу. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, с аппетитом ест и интересуется новым местом. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова обратила внимание, что по регламенту, первый месяц Айка будет находиться на карантине — под наблюдением ветврачей и зоологов. На этот период ее вольер закроют баннером — чтобы адаптация прошла спокойно и без стресса. Айка родилась в декабре 2020 года. Первые месяцы после появления на свет ее видели только зоологи. Позже за ростом и развитием малышки следили многие жители Ростова-на-Дону и специалисты-зоологи по всей России.

https://ria.ru/20230417/zoopark-1865925381.html

ростов-на-дону

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, светлана акулова, московский зоопарк