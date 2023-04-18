Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону
Белую медведицу Айку привезли в Москву из Ростова-на-Дону по программе сохранения животных
Белая медведица Айка. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Белую медведицу Айку привезли в Москву в рамках программы по сохранению этого вида, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
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"Седьмого апреля белая медведица Айка приехала из Ростова-на-Дону в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению белых медведей Союза зоопарков и аквариумов России", — говорится в пресс-релизе.
Сотрудники Московского зоопарка, в том числе главный ветеринарный врач, приехали за Айкой в Ростов-на-Дону и сопровождали ее всю дорогу. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, с аппетитом ест и интересуется новым местом.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова обратила внимание, что по регламенту, первый месяц Айка будет находиться на карантине — под наблюдением ветврачей и зоологов. На этот период ее вольер закроют баннером — чтобы адаптация прошла спокойно и без стресса.
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"Молодая медведица сможет в свое удовольствие гулять по просторному вольеру и купаться в бассейне. По окончании карантина мы снимем баннер, и Айку смогут увидеть все желающие", — сказала Акулова.
Айка родилась в декабре 2020 года. Первые месяцы после появления на свет ее видели только зоологи. Позже за ростом и развитием малышки следили многие жители Ростова-на-Дону и специалисты-зоологи по всей России.