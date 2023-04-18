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Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 18.04.2023
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Хорошие новости
 
09:59 18.04.2023 (обновлено: 10:39 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/ayka-1865989992.html
Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону
Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 18.04.2023
Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону
Белую медведицу Айку привезли в Москву в рамках программы по сохранению этого вида, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:59
2023-04-18T10:39
хорошие новости
ростов-на-дону
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Белую медведицу Айку привезли в Москву в рамках программы по сохранению этого вида, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. Сотрудники Московского зоопарка, в том числе главный ветеринарный врач, приехали за Айкой в Ростов-на-Дону и сопровождали ее всю дорогу. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, с аппетитом ест и интересуется новым местом. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова обратила внимание, что по регламенту, первый месяц Айка будет находиться на карантине — под наблюдением ветврачей и зоологов. На этот период ее вольер закроют баннером — чтобы адаптация прошла спокойно и без стресса. Айка родилась в декабре 2020 года. Первые месяцы после появления на свет ее видели только зоологи. Позже за ростом и развитием малышки следили многие жители Ростова-на-Дону и специалисты-зоологи по всей России.
https://ria.ru/20230417/zoopark-1865925381.html
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Влада Копылова
Влада Копылова
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ростов-на-дону, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Ростов-на-Дону, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Белую медведицу Айку привезли в Московский зоопарк из Ростова-на-Дону

Белую медведицу Айку привезли в Москву из Ростова-на-Дону по программе сохранения животных

© Фото : Ростовский-на-Дону зоопарк/TelegramБелая медведица Айка
Белая медведица Айка - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Ростовский-на-Дону зоопарк/Telegram
Белая медведица Айка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Белую медведицу Айку привезли в Москву в рамках программы по сохранению этого вида, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
«
"Седьмого апреля белая медведица Айка приехала из Ростова-на-Дону в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению белых медведей Союза зоопарков и аквариумов России", — говорится в пресс-релизе.
Сотрудники Московского зоопарка, в том числе главный ветеринарный врач, приехали за Айкой в Ростов-на-Дону и сопровождали ее всю дорогу. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, с аппетитом ест и интересуется новым местом.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова обратила внимание, что по регламенту, первый месяц Айка будет находиться на карантине — под наблюдением ветврачей и зоологов. На этот период ее вольер закроют баннером — чтобы адаптация прошла спокойно и без стресса.
«
"Молодая медведица сможет в свое удовольствие гулять по просторному вольеру и купаться в бассейне. По окончании карантина мы снимем баннер, и Айку смогут увидеть все желающие", — сказала Акулова.
Айка родилась в декабре 2020 года. Первые месяцы после появления на свет ее видели только зоологи. Позже за ростом и развитием малышки следили многие жители Ростова-на-Дону и специалисты-зоологи по всей России.
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Хорошие новостиРостов-на-ДонуСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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