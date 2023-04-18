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Как производят асфальт в Москве - РИА Новости, 18.04.2023
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09:32 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/asfalt-1865986243.html
Как производят асфальт в Москве
Как производят асфальт в Москве - РИА Новости, 18.04.2023
Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог.
2023-04-18T09:32
2023-04-18T09:32
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москва
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Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике.
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РИА Новости
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москва, видео, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Видео
Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог.
2023-04-18T09:32
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Как производят асфальт в Москве

Читать ria.ru в
В Москве стартовал текущий ремонт дорог.
Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВидео
 
 
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