https://ria.ru/20230418/asfalt-1865986243.html
Как производят асфальт в Москве
Как производят асфальт в Москве - РИА Новости, 18.04.2023
Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог.
2023-04-18T09:32
2023-04-18T09:32
2023-04-18T09:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1865983837_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0a909595f21e8c8503a56bbb38a7f7a.jpg
Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1865983837_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c347a0ada0bb5828b6fb59f7e6ef499.jpg
Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике.
2023-04-18T09:32
true
PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, видео, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Видео
Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог.