https://ria.ru/20230418/armeniya-1866011990.html
Пашинян назвал условие мира в регионе
Пашинян назвал условие мира в регионе - РИА Новости, 18.04.2023
Пашинян назвал условие мира в регионе
Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР и у Еревана не будет территориальных... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:05
2023-04-18T11:05
2023-04-18T11:09
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР и у Еревана не будет территориальных требований к другим странам."Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях четко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР (без Карабаха - ред.), в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных требований ни к одной из стран", - сказал Пашинян в парламенте.По его словам, если этого не сделать, то никто не позволит Армении развиваться. "Так как никто не смирится с тем, что мы развиваемся, усиливаемся, чтобы это развитие и силу направить против других для расширения территорий нашей страны", - отметил Пашинян. По его словам, в этих условиях повесткой дня других стран будет вопрос самого существования армянского государства.
https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Нагорный Карабах
Пашинян назвал условие мира в регионе
Пашинян допустил мир, если Армению признают в советских границах, в которые не входила НКР
ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР и у Еревана не будет территориальных требований к другим странам.
"Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях четко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР (без Карабаха - ред.), в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных требований ни к одной из стран", - сказал Пашинян в парламенте.
По его словам, если этого не сделать, то никто не позволит Армении развиваться. "Так как никто не смирится с тем, что мы развиваемся, усиливаемся, чтобы это развитие и силу направить против других для расширения территорий нашей страны", - отметил Пашинян. По его словам, в этих условиях повесткой дня других стран будет вопрос самого существования армянского государства.
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