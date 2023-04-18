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Пашинян назвал условие мира в регионе - РИА Новости, 18.04.2023
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11:05 18.04.2023 (обновлено: 11:09 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/armeniya-1866011990.html
Пашинян назвал условие мира в регионе
Пашинян назвал условие мира в регионе - РИА Новости, 18.04.2023
Пашинян назвал условие мира в регионе
Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР и у Еревана не будет территориальных... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:05
2023-04-18T11:09
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР и у Еревана не будет территориальных требований к другим странам."Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях четко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР (без Карабаха - ред.), в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных требований ни к одной из стран", - сказал Пашинян в парламенте.По его словам, если этого не сделать, то никто не позволит Армении развиваться. "Так как никто не смирится с тем, что мы развиваемся, усиливаемся, чтобы это развитие и силу направить против других для расширения территорий нашей страны", - отметил Пашинян. По его словам, в этих условиях повесткой дня других стран будет вопрос самого существования армянского государства.
https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Нагорный Карабах
Пашинян назвал условие мира в регионе

Пашинян допустил мир, если Армению признают в советских границах, в которые не входила НКР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР и у Еревана не будет территориальных требований к другим странам.
"Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях четко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР (без Карабаха - ред.), в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных требований ни к одной из стран", - сказал Пашинян в парламенте.
По его словам, если этого не сделать, то никто не позволит Армении развиваться. "Так как никто не смирится с тем, что мы развиваемся, усиливаемся, чтобы это развитие и силу направить против других для расширения территорий нашей страны", - отметил Пашинян. По его словам, в этих условиях повесткой дня других стран будет вопрос самого существования армянского государства.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора в Карабахе
7 апреля, 12:32
 
В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянНагорный Карабах
 
 
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