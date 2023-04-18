https://ria.ru/20230418/armeniya-1866011990.html

Пашинян назвал условие мира в регионе

Пашинян назвал условие мира в регионе - РИА Новости, 18.04.2023

Пашинян назвал условие мира в регионе

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР и у Еревана не будет территориальных... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:05

2023-04-18T11:05

2023-04-18T11:09

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР и у Еревана не будет территориальных требований к другим странам."Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях четко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР (без Карабаха - ред.), в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных требований ни к одной из стран", - сказал Пашинян в парламенте.По его словам, если этого не сделать, то никто не позволит Армении развиваться. "Так как никто не смирится с тем, что мы развиваемся, усиливаемся, чтобы это развитие и силу направить против других для расширения территорий нашей страны", - отметил Пашинян. По его словам, в этих условиях повесткой дня других стран будет вопрос самого существования армянского государства.

https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах