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Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ
Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ
Суд в Брянске арестовал 23-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося незаконно пересечь границу с Украиной с целью вступления в ряды ВСУ, сообщила РИА... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:44
2023-04-18T18:44
2023-04-18T18:44
происшествия
украина
брянск
ростовская область
вооруженные силы украины
брянский областной суд
фсб
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал 23-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося незаконно пересечь границу с Украиной с целью вступления в ряды ВСУ, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Брянского областного суда. "Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство органа дознания Пограничного управления ФСБ России по Брянской области об избрании меры пресечения 23-летнему жителю г. Новошахтинска Ростовской области, подозреваемому в покушении на незаконное пересечение государственной границы… Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2023 г", - сообщила собеседница агентства. По данным следствия, 14 апреля 2023 года мужчина предпринял попытку пешком незаконно пересечь границу с Украиной в обход установленных пунктов, но был задержан пограничниками. Уточняется, что целью его была попытка вступления в ряды вооруженных сил Украины, а также другая деятельность, направленная против безопасности РФ.
https://ria.ru/20230413/shpionazh-1865011584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, брянск, ростовская область, вооруженные силы украины, брянский областной суд, фсб
Происшествия, Украина, Брянск, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Брянский областной суд, ФСБ
Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ
Брянский суд арестовал ростовчанина за попытку пересечения границы для вступления в ВСУ