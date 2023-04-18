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Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
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18:44 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/arest-1866166929.html
Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ
Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ
Суд в Брянске арестовал 23-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося незаконно пересечь границу с Украиной с целью вступления в ряды ВСУ, сообщила РИА... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:44
2023-04-18T18:44
происшествия
украина
брянск
ростовская область
вооруженные силы украины
брянский областной суд
фсб
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал 23-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося незаконно пересечь границу с Украиной с целью вступления в ряды ВСУ, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Брянского областного суда. "Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство органа дознания Пограничного управления ФСБ России по Брянской области об избрании меры пресечения 23-летнему жителю г. Новошахтинска Ростовской области, подозреваемому в покушении на незаконное пересечение государственной границы… Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2023 г", - сообщила собеседница агентства. По данным следствия, 14 апреля 2023 года мужчина предпринял попытку пешком незаконно пересечь границу с Украиной в обход установленных пунктов, но был задержан пограничниками. Уточняется, что целью его была попытка вступления в ряды вооруженных сил Украины, а также другая деятельность, направленная против безопасности РФ.
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украина
брянск
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происшествия, украина, брянск, ростовская область, вооруженные силы украины, брянский областной суд, фсб
Происшествия, Украина, Брянск, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Брянский областной суд, ФСБ
Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ

Брянский суд арестовал ростовчанина за попытку пересечения границы для вступления в ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал 23-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося незаконно пересечь границу с Украиной с целью вступления в ряды ВСУ, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Брянского областного суда.
"Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство органа дознания Пограничного управления ФСБ России по Брянской области об избрании меры пресечения 23-летнему жителю г. Новошахтинска Ростовской области, подозреваемому в покушении на незаконное пересечение государственной границы… Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2023 г", - сообщила собеседница агентства.
По данным следствия, 14 апреля 2023 года мужчина предпринял попытку пешком незаконно пересечь границу с Украиной в обход установленных пунктов, но был задержан пограничниками. Уточняется, что целью его была попытка вступления в ряды вооруженных сил Украины, а также другая деятельность, направленная против безопасности РФ.
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ПроисшествияУкраинаБрянскРостовская областьВооруженные силы УкраиныБрянский областной судФСБ
 
 
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