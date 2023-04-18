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Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ

Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023

Ростовчанина арестовали за попытку пересечь границу для вступления в ВСУ

Суд в Брянске арестовал 23-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося незаконно пересечь границу с Украиной с целью вступления в ряды ВСУ, сообщила РИА... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:44

2023-04-18T18:44

2023-04-18T18:44

происшествия

украина

брянск

ростовская область

вооруженные силы украины

брянский областной суд

фсб

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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал 23-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося незаконно пересечь границу с Украиной с целью вступления в ряды ВСУ, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Брянского областного суда. "Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство органа дознания Пограничного управления ФСБ России по Брянской области об избрании меры пресечения 23-летнему жителю г. Новошахтинска Ростовской области, подозреваемому в покушении на незаконное пересечение государственной границы… Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2023 г", - сообщила собеседница агентства. По данным следствия, 14 апреля 2023 года мужчина предпринял попытку пешком незаконно пересечь границу с Украиной в обход установленных пунктов, но был задержан пограничниками. Уточняется, что целью его была попытка вступления в ряды вооруженных сил Украины, а также другая деятельность, направленная против безопасности РФ.

https://ria.ru/20230413/shpionazh-1865011584.html

украина

брянск

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, украина, брянск, ростовская область, вооруженные силы украины, брянский областной суд, фсб