https://ria.ru/20230418/araviya-1866068916.html

СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну

СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан передаст президенту Сирии Башару Асаду приглашение посетить королевство, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:07

2023-04-18T14:07

2023-04-18T14:31

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саудовская аравия

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башар асад

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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан передаст президенту Сирии Башару Асаду приглашение посетить королевство, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники. Ранее информированный источник заявил РИА Новости, что глава МИД Саудовской Аравии во вторник прибудет в сирийскую столицу Дамаск, это будет первый подобный визит из королевства в Сирию с 2011 года."Саудовский министр иностранных дел передаст президенту Асаду приглашение посетить королевство", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, визит Асада в Саудовскую Аравию может состояться после Ид аль-Фитр (праздник разговения, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан).

https://ria.ru/20230402/asad-1862475971.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, саудовская аравия, сирия, башар асад