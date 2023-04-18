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СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну
СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан передаст президенту Сирии Башару Асаду приглашение посетить королевство, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:07
2023-04-18T14:07
2023-04-18T14:31
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саудовская аравия
сирия
башар асад
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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан передаст президенту Сирии Башару Асаду приглашение посетить королевство, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники. Ранее информированный источник заявил РИА Новости, что глава МИД Саудовской Аравии во вторник прибудет в сирийскую столицу Дамаск, это будет первый подобный визит из королевства в Сирию с 2011 года."Саудовский министр иностранных дел передаст президенту Асаду приглашение посетить королевство", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, визит Асада в Саудовскую Аравию может состояться после Ид аль-Фитр (праздник разговения, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, сирия, башар асад
В мире, Саудовская Аравия, Сирия, Башар Асад
СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну
Al-Mayadeen: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение посетить страну с визитом