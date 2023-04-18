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СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну - РИА Новости, 18.04.2023
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14:07 18.04.2023 (обновлено: 14:31 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/araviya-1866068916.html
СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну
СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан передаст президенту Сирии Башару Асаду приглашение посетить королевство, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:07
2023-04-18T14:31
в мире
саудовская аравия
сирия
башар асад
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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан передаст президенту Сирии Башару Асаду приглашение посетить королевство, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники. Ранее информированный источник заявил РИА Новости, что глава МИД Саудовской Аравии во вторник прибудет в сирийскую столицу Дамаск, это будет первый подобный визит из королевства в Сирию с 2011 года."Саудовский министр иностранных дел передаст президенту Асаду приглашение посетить королевство", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, визит Асада в Саудовскую Аравию может состояться после Ид аль-Фитр (праздник разговения, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан).
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саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, сирия, башар асад
В мире, Саудовская Аравия, Сирия, Башар Асад
СМИ: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение в страну

Al-Mayadeen: МИД Саудовской Аравии передаст Асаду приглашение посетить страну с визитом

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан передаст президенту Сирии Башару Асаду приглашение посетить королевство, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
Ранее информированный источник заявил РИА Новости, что глава МИД Саудовской Аравии во вторник прибудет в сирийскую столицу Дамаск, это будет первый подобный визит из королевства в Сирию с 2011 года.
"Саудовский министр иностранных дел передаст президенту Асаду приглашение посетить королевство", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, визит Асада в Саудовскую Аравию может состояться после Ид аль-Фитр (праздник разговения, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан).
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В миреСаудовская АравияСирияБашар Асад
 
 
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