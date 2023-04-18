https://ria.ru/20230418/antonov-1865962389.html

США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил Антонов

США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил Антонов - РИА Новости, 18.04.2023

США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил Антонов

США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T03:57

2023-04-18T03:57

2023-04-18T03:57

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал высказывания руководства Пентагона о рисках эскалации украинского конфликта. "Представитель Пентагона прямо заявил, что администрация при поставках вооружений на Украину никак не ограничивала себя из-за вероятных рисков эскалации", - сказал Антонов. По его словам, тем самым в Вашингтоне признали проводимую на протяжении конфликта "провокационную линию по отношению к России". Антонов подверг сомнению тезис о том, что США выражали обеспокоенность применением американских вооружений для ударов вглубь территории России. "Если бы Соединенные Штаты действительно учитывали этот важнейший аспект, то мигом пресекли бы подобные попытки украинских радикалов", - отметил дипломат. "Именно Вашингтон является "вдохновителем" противостояния на Украине. В стремлении нанести нам поражение здесь забывают буквально обо всем, а главное - о судьбе украинского народа и рисках глобального конфликта", - заявил посол.

https://ria.ru/20230414/antonov-1865196921.html

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министерство обороны сша, анатолий антонов, сша, украина, вашингтон (штат), в мире