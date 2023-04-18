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США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил Антонов - РИА Новости, 18.04.2023
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03:57 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/antonov-1865962389.html
США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил Антонов
США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил Антонов - РИА Новости, 18.04.2023
США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил Антонов
США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:57
2023-04-18T03:57
министерство обороны сша
анатолий антонов
сша
украина
вашингтон (штат)
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал высказывания руководства Пентагона о рисках эскалации украинского конфликта. "Представитель Пентагона прямо заявил, что администрация при поставках вооружений на Украину никак не ограничивала себя из-за вероятных рисков эскалации", - сказал Антонов. По его словам, тем самым в Вашингтоне признали проводимую на протяжении конфликта "провокационную линию по отношению к России". Антонов подверг сомнению тезис о том, что США выражали обеспокоенность применением американских вооружений для ударов вглубь территории России. "Если бы Соединенные Штаты действительно учитывали этот важнейший аспект, то мигом пресекли бы подобные попытки украинских радикалов", - отметил дипломат. "Именно Вашингтон является "вдохновителем" противостояния на Украине. В стремлении нанести нам поражение здесь забывают буквально обо всем, а главное - о судьбе украинского народа и рисках глобального конфликта", - заявил посол.
https://ria.ru/20230414/antonov-1865196921.html
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министерство обороны сша, анатолий антонов, сша, украина, вашингтон (штат), в мире
Министерство обороны США, Анатолий Антонов, США, Украина, Вашингтон (штат), В мире
США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил Антонов

Посол России Антонов: США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Беспрецедентная помощь и попустительство со стороны администрации (США) лишь толкают деятелей в Киеве на новые преступления", - говорится в заявлении Антонова.
Так он прокомментировал высказывания руководства Пентагона о рисках эскалации украинского конфликта. "Представитель Пентагона прямо заявил, что администрация при поставках вооружений на Украину никак не ограничивала себя из-за вероятных рисков эскалации", - сказал Антонов.
По его словам, тем самым в Вашингтоне признали проводимую на протяжении конфликта "провокационную линию по отношению к России".
Антонов подверг сомнению тезис о том, что США выражали обеспокоенность применением американских вооружений для ударов вглубь территории России. "Если бы Соединенные Штаты действительно учитывали этот важнейший аспект, то мигом пресекли бы подобные попытки украинских радикалов", - отметил дипломат.
"Именно Вашингтон является "вдохновителем" противостояния на Украине. В стремлении нанести нам поражение здесь забывают буквально обо всем, а главное - о судьбе украинского народа и рисках глобального конфликта", - заявил посол.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Министерство обороны СШААнатолий АнтоновСШАУкраинаВашингтон (штат)В мире
 
 
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