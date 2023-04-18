https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html

В США испугались нового турне Лаврова

В США испугались нового турне Лаврова - РИА Новости, 18.04.2023

В США испугались нового турне Лаврова

Москва наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности политики администрации президента США Джо Байдена, что показывает визит главы МИД России... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T03:02

2023-04-18T03:02

2023-04-18T03:02

россия

сша

латинская америка

сергей лавров

джо байден

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865900183_0:343:3030:2047_1920x0_80_0_0_38165640542dcc902870a0d4f348980a.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Москва наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности политики администрации президента США Джо Байдена, что показывает визит главы МИД России Сергея Лаврова в ряд стран региона, пишет издание The American Thinker."Пока администрация Байдена отказывается от доктрины Монро, Россия и Китай делают все возможное, чтобы нарастить свое влияние в Латинской Америке", - говорится в статье. "Теперь, конечно, страны, которые посетит (Лавров – ред.), являются легкой добычей для русских, поскольку отношения с ними на протяжении многих лет были стабильно хорошими", - добавляет автор материала.Антиамериканские настроения латиноамериканских стран во главе с левыми политиками помогут России наладить с ними плодотворное сотрудничество, выражает уверенность издание. При этом попытки администрации Байдена "заигрывать" с Кубой и Венесуэлой привели к обратному эффекту – сближению этих стран с Россией, что, ввиду географической близости этих стран к США, выбивает у Вашингтона почву из-под ног.Отмечается в статье и тот факт, что, несмотря на громкие поздравления от Байдена новому президенту Бразилии Луле да Силве, тот начал активно сотрудничать со странами БРИКС, посетив с визитом в Китай и теперь принимая Сергея Лаврова.Похожая ситуация, по мнению автора, складывается и в Мексике, которую возглавляет левое антиамериканское правительство, готовое к сотрудничеству с Россией, несмотря на то, что США – их крупнейший торговый партнер. Из-за решительного отказа Мехико от санкций против России и поставок оружия на Украину отношения между Россией и Мексикой остаются дружественными и укрепляются дальше "прямо под носом у Байдена".Россия, отмечается в статье, также стремится развивать отношения с Гондурасом и Колумбией, что унизительно для США, так как Гондурас имеет договор о свободной торговле с США, а Колумбия – давний союзник Вашингтона в регионе, управляемый левым правительством, заинтересованным в сотрудничестве с Москвой.Россия, подытоживает автор статьи, одерживает дипломатические победы в Латинской Америке, вытесняя оттуда США и утверждая своё присутствие в Западном полушарии, в "ближнем зарубежье" Вашингтона.Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД России. Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова.

https://ria.ru/20230417/vizit-1865708219.html

https://ria.ru/20230413/natsvalyuta-1865168482.html

россия

сша

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, латинская америка, сергей лавров, джо байден, брикс