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В США испугались нового турне Лаврова - РИА Новости, 18.04.2023
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03:02 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/amerika-1865960383.html
В США испугались нового турне Лаврова
В США испугались нового турне Лаврова - РИА Новости, 18.04.2023
В США испугались нового турне Лаврова
Москва наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности политики администрации президента США Джо Байдена, что показывает визит главы МИД России... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:02
2023-04-18T03:02
россия
сша
латинская америка
сергей лавров
джо байден
брикс
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Москва наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности политики администрации президента США Джо Байдена, что показывает визит главы МИД России Сергея Лаврова в ряд стран региона, пишет издание The American Thinker."Пока администрация Байдена отказывается от доктрины Монро, Россия и Китай делают все возможное, чтобы нарастить свое влияние в Латинской Америке", - говорится в статье. "Теперь, конечно, страны, которые посетит (Лавров – ред.), являются легкой добычей для русских, поскольку отношения с ними на протяжении многих лет были стабильно хорошими", - добавляет автор материала.Антиамериканские настроения латиноамериканских стран во главе с левыми политиками помогут России наладить с ними плодотворное сотрудничество, выражает уверенность издание. При этом попытки администрации Байдена "заигрывать" с Кубой и Венесуэлой привели к обратному эффекту – сближению этих стран с Россией, что, ввиду географической близости этих стран к США, выбивает у Вашингтона почву из-под ног.Отмечается в статье и тот факт, что, несмотря на громкие поздравления от Байдена новому президенту Бразилии Луле да Силве, тот начал активно сотрудничать со странами БРИКС, посетив с визитом в Китай и теперь принимая Сергея Лаврова.Похожая ситуация, по мнению автора, складывается и в Мексике, которую возглавляет левое антиамериканское правительство, готовое к сотрудничеству с Россией, несмотря на то, что США – их крупнейший торговый партнер. Из-за решительного отказа Мехико от санкций против России и поставок оружия на Украину отношения между Россией и Мексикой остаются дружественными и укрепляются дальше "прямо под носом у Байдена".Россия, отмечается в статье, также стремится развивать отношения с Гондурасом и Колумбией, что унизительно для США, так как Гондурас имеет договор о свободной торговле с США, а Колумбия – давний союзник Вашингтона в регионе, управляемый левым правительством, заинтересованным в сотрудничестве с Москвой.Россия, подытоживает автор статьи, одерживает дипломатические победы в Латинской Америке, вытесняя оттуда США и утверждая своё присутствие в Западном полушарии, в "ближнем зарубежье" Вашингтона.Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД России. Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова.
https://ria.ru/20230417/vizit-1865708219.html
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россия, сша, латинская америка, сергей лавров, джо байден, брикс
Россия, США, Латинская Америка, Сергей Лавров, Джо Байден, БРИКС
В США испугались нового турне Лаврова

AT: Россия отправила в Латинскую Америку главу МИД Лаврова, чтобы вытеснить оттуда США

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Москва наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности политики администрации президента США Джо Байдена, что показывает визит главы МИД России Сергея Лаврова в ряд стран региона, пишет издание The American Thinker.
"Пока администрация Байдена отказывается от доктрины Монро, Россия и Китай делают все возможное, чтобы нарастить свое влияние в Латинской Америке", - говорится в статье. "Теперь, конечно, страны, которые посетит (Лавров – ред.), являются легкой добычей для русских, поскольку отношения с ними на протяжении многих лет были стабильно хорошими", - добавляет автор материала.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Американцев просят не путаться под ногами
Вчера, 08:00
Антиамериканские настроения латиноамериканских стран во главе с левыми политиками помогут России наладить с ними плодотворное сотрудничество, выражает уверенность издание. При этом попытки администрации Байдена "заигрывать" с Кубой и Венесуэлой привели к обратному эффекту – сближению этих стран с Россией, что, ввиду географической близости этих стран к США, выбивает у Вашингтона почву из-под ног.
Отмечается в статье и тот факт, что, несмотря на громкие поздравления от Байдена новому президенту Бразилии Луле да Силве, тот начал активно сотрудничать со странами БРИКС, посетив с визитом в Китай и теперь принимая Сергея Лаврова.
Похожая ситуация, по мнению автора, складывается и в Мексике, которую возглавляет левое антиамериканское правительство, готовое к сотрудничеству с Россией, несмотря на то, что США – их крупнейший торговый партнер. Из-за решительного отказа Мехико от санкций против России и поставок оружия на Украину отношения между Россией и Мексикой остаются дружественными и укрепляются дальше "прямо под носом у Байдена".
Россия, отмечается в статье, также стремится развивать отношения с Гондурасом и Колумбией, что унизительно для США, так как Гондурас имеет договор о свободной торговле с США, а Колумбия – давний союзник Вашингтона в регионе, управляемый левым правительством, заинтересованным в сотрудничестве с Москвой.
Россия, подытоживает автор статьи, одерживает дипломатические победы в Латинской Америке, вытесняя оттуда США и утверждая своё присутствие в Западном полушарии, в "ближнем зарубежье" Вашингтона.
Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД России. Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Лавров: России и Латинской Америке важно перейти на расчеты в нацвалютах
13 апреля, 19:36
 
РоссияСШАЛатинская АмерикаСергей ЛавровДжо БайденБРИКС
 
 
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