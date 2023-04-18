В США испугались нового турне Лаврова
AT: Россия отправила в Латинскую Америку главу МИД Лаврова, чтобы вытеснить оттуда США
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Москва наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности политики администрации президента США Джо Байдена, что показывает визит главы МИД России Сергея Лаврова в ряд стран региона, пишет издание The American Thinker.
"Пока администрация Байдена отказывается от доктрины Монро, Россия и Китай делают все возможное, чтобы нарастить свое влияние в Латинской Америке", - говорится в статье. "Теперь, конечно, страны, которые посетит (Лавров – ред.), являются легкой добычей для русских, поскольку отношения с ними на протяжении многих лет были стабильно хорошими", - добавляет автор материала.
Антиамериканские настроения латиноамериканских стран во главе с левыми политиками помогут России наладить с ними плодотворное сотрудничество, выражает уверенность издание. При этом попытки администрации Байдена "заигрывать" с Кубой и Венесуэлой привели к обратному эффекту – сближению этих стран с Россией, что, ввиду географической близости этих стран к США, выбивает у Вашингтона почву из-под ног.
Похожая ситуация, по мнению автора, складывается и в Мексике, которую возглавляет левое антиамериканское правительство, готовое к сотрудничеству с Россией, несмотря на то, что США – их крупнейший торговый партнер. Из-за решительного отказа Мехико от санкций против России и поставок оружия на Украину отношения между Россией и Мексикой остаются дружественными и укрепляются дальше "прямо под носом у Байдена".
Россия, отмечается в статье, также стремится развивать отношения с Гондурасом и Колумбией, что унизительно для США, так как Гондурас имеет договор о свободной торговле с США, а Колумбия – давний союзник Вашингтона в регионе, управляемый левым правительством, заинтересованным в сотрудничестве с Москвой.
Россия, подытоживает автор статьи, одерживает дипломатические победы в Латинской Америке, вытесняя оттуда США и утверждая своё присутствие в Западном полушарии, в "ближнем зарубежье" Вашингтона.
Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД России. Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова.