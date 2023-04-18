Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Некоторые российские артисты отрицательно высказались о России и СВО, но из страны не уехали. О том, чем они занимаются и планируют ли новые проекты, — в материале РИА Новости.
Данила Козловский: в США и обратно
Актер и продюсер Данила Козловский обозначил свою позицию сразу — в одной из соцсетей назвал происходящее "катастрофой".
После этого в российский прокат вышло несколько проектов с его участием: сериалы "Надвое", "13 клиническая", "Люся", фильм "Молодой человек".
В декабре прошлого года на Netflix, который теперь недоступен в России, состоялась премьера мини-сериала "Госизмена" с Ольгой Куриленко. Козловский сыграл одну из второстепенных ролей — лорда Антона Мельникова.
Среди новых работ артиста — главная роль в проекте "Уволить Жору" Марюса Вайсберга про ушлого провинциала, делающего карьеру в Москве. В фильме также сыграли Михаил Галустян, Елена Фомина. Прокатная компания сообщила РИА Новости, что релиз запланирован на 8 июня.
Некоторое время актер провел в США, но вернулся в Россию, и недавно его имя снова оказалось в новостных заголовках.
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений Козловского.
В апреле и мае на роль актера в постановке "Поколение Маугли" в МХТ заявлены Тимур Родригез и Дмитрий Сумин.
Что касается апрельских спектаклей Малого драматического театра в Санкт-Петербурге ("Гамлет" и "Коварство и любовь"), то имя Козловского стоит в афише. В МДТ агентству пояснили, что "информации об отменах никакой нет, эти спектакли всегда играются одним составом".
Также в театре опровергли слухи об увольнении актера. Но при этом не уточнили, когда именно спектакли с его участием появятся в расписании на конец этого сезона и начало нового.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ "Послание к Человеку"
Актер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ "Послание к Человеку"
Ксения Раппопорт: Италия и Россия
Коллега Козловского по МДТ Ксения Раппопорт тоже осудила СВО, осталась в России и стала объектом критики.
Актриса уехала в Италию, но позже вернулась — выступала с лекцией перед студентами.
В марте 2022-го она появилась в сериале "Конец света", а на открывающемся 20 апреля ММКФ представят фильм с ее участием — "Единица Монтевидео".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ксения Раппопорт во время интервью в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
Актриса Ксения Раппопорт во время интервью в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
При этом на новогодних праздниках телеспектакль "Происшествие в стране Мульти-Пульти", в котором, кроме Раппопорт, заняты Иван Ургант, Козловский и многие другие, сняли с показа в онлайн-кинотеатре без каких-либо объяснений. А в феврале постановку "Эйнштейн и Маргарита", где актриса играет с Алексеем Серебряковым, неожиданно отменили.
Кроме того, в ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
Недавно участие Раппопорт в постановках МДТ (среди ближайших — те же "Гамлет" и "Коварство и любовь") возмутило депутата Госдумы от "Справедливой России — За правду" Дмитрия Кузнецова. Он также выступил против того, чтобы артисты, негативно отзывающиеся о СВО, играли в постановках театра. Пока вопрос не решен — власти Санкт-Петербурга переадресовали вопрос в Минкультуры.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Лия Ахеджакова выступает на вечере памяти актера театра и кино народного артиста РСФСР Валентина Гафта в театре "Современник" в Москве
Актриса Лия Ахеджакова выступает на вечере памяти актера театра и кино народного артиста РСФСР Валентина Гафта в театре "Современник" в Москве
Лия Ахеджакова: уход из "Современника"
Раппопорт в соцсетях поддерживала коллегу Лию Ахеджакову, которая в феврале перестала играть в постановках "Современника".
Сначала из афиши убрали все спектакли с народной артисткой. Ахеджакова заявила, что ролей в театре у нее не осталось после того, как "Игру в джин" заменили другими проектами.
В марте Ахеджакова сказала, что прощается со сценой. По словам актрисы, ее "убрали из театра", по версии "Современника" — она сама написала заявление об уходе.
Позднее в СМИ выходили публикации о том, что Ахеджакова спонсирует ВСУ. Эту информацию попросили проверить в Генпрокуратуре России. Сообщалось, что актрису хотят привлечь к ответственности по двум статьям: о госизмене и дискредитации ВС России.
Ирина Старшенбаум: артхаус и зарубежный фильм
Актриса театра, кино и дубляжа Ирина Старшенбаум появилась на экране в нескольких проектах после того, как выступила против спецоперации.
В прошлом году вышли сериал "Надвое" Валерия Тодоровского и фильм "Сестры" Ивана Петухова с ее участием.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Старшенбаум перед началом ХХ церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"
Актриса Ирина Старшенбаум перед началом ХХ церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"
В декабре состоялась премьера немецкого проекта "Темные спутники" — это сборник короткометражек, в одной из которых снялась Старшенбаум.
В 2023-м актриса появилась в артхаусном кино "Здоровый человек" с Никитой Ефремовым. Фильм показывали на нескольких фестивалях, он завоевал ряд наград.
Прошлой весной сообщали, что Ирина вошла в каст "Земли обетованной" режиссера Майкла Уинтерботтома с Дугасом Бутом и Гарри Меллингом. Съемки начались осенью 2021-го, сейчас картина в постпродакшене. О дате премьеры нет информации, так же как и о новых ролях артистки.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года — 2020" по версии журнала GQ
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года — 2020" по версии журнала GQ
"Ночные снайперы": отмены концертов
Лидер "Ночных снайперов", поэтесса, художница и писательница Диана Арбенина столкнулась с отменой концертов после того, как высказала свое мнение по поводу спецоперации.
Так, организаторы шоу в Перми, Казани, Пятигорске, Чебоксарах, Ульяновске отказались проводить выступления группы. Кто-то мотивировал это техническими проблемами, кто-то побоялся провокаций.
По информации СМИ, гастрольный тур "Ночных снайперов" отменили из-за позиции фронтвумен относительно Крыма и СВО.