https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО

Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО - РИА Новости, 18.04.2023

Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО

Некоторые российские артисты отрицательно высказались о России и СВО, но из страны не уехали. О том, чем они занимаются и планируют ли новые проекты, — в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:17

культура

данила козловский

ксения раппопорт

ночные снайперы

госдума рф

вооруженные силы украины

лия ахеджакова

кино и сериалы

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Некоторые российские артисты отрицательно высказались о России и СВО, но из страны не уехали. О том, чем они занимаются и планируют ли новые проекты, — в материале РИА Новости.Данила Козловский: в США и обратноАктер и продюсер Данила Козловский обозначил свою позицию сразу — в одной из соцсетей назвал происходящее "катастрофой".После этого в российский прокат вышло несколько проектов с его участием: сериалы "Надвое", "13 клиническая", "Люся", фильм "Молодой человек". В декабре прошлого года на Netflix, который теперь недоступен в России, состоялась премьера мини-сериала "Госизмена" с Ольгой Куриленко. Козловский сыграл одну из второстепенных ролей — лорда Антона Мельникова.Среди новых работ артиста — главная роль в проекте "Уволить Жору" Марюса Вайсберга про ушлого провинциала, делающего карьеру в Москве. В фильме также сыграли Михаил Галустян, Елена Фомина. Прокатная компания сообщила РИА Новости, что релиз запланирован на 8 июня.Некоторое время актер провел в США, но вернулся в Россию, и недавно его имя снова оказалось в новостных заголовках.Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений Козловского.В апреле и мае на роль актера в постановке "Поколение Маугли" в МХТ заявлены Тимур Родригез и Дмитрий Сумин.Что касается апрельских спектаклей Малого драматического театра в Санкт-Петербурге ("Гамлет" и "Коварство и любовь"), то имя Козловского стоит в афише. В МДТ агентству пояснили, что "информации об отменах никакой нет, эти спектакли всегда играются одним составом".Также в театре опровергли слухи об увольнении актера. Но при этом не уточнили, когда именно спектакли с его участием появятся в расписании на конец этого сезона и начало нового.Ксения Раппопорт: Италия и РоссияКоллега Козловского по МДТ Ксения Раппопорт тоже осудила СВО, осталась в России и стала объектом критики.Актриса уехала в Италию, но позже вернулась — выступала с лекцией перед студентами.В марте 2022-го она появилась в сериале "Конец света", а на открывающемся 20 апреля ММКФ представят фильм с ее участием — "Единица Монтевидео".При этом на новогодних праздниках телеспектакль "Происшествие в стране Мульти-Пульти", в котором, кроме Раппопорт, заняты Иван Ургант, Козловский и многие другие, сняли с показа в онлайн-кинотеатре без каких-либо объяснений. А в феврале постановку "Эйнштейн и Маргарита", где актриса играет с Алексеем Серебряковым, неожиданно отменили.Кроме того, в ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.Недавно участие Раппопорт в постановках МДТ (среди ближайших — те же "Гамлет" и "Коварство и любовь") возмутило депутата Госдумы от "Справедливой России — За правду" Дмитрия Кузнецова. Он также выступил против того, чтобы артисты, негативно отзывающиеся о СВО, играли в постановках театра. Пока вопрос не решен — власти Санкт-Петербурга переадресовали вопрос в Минкультуры.Лия Ахеджакова: уход из "Современника"Раппопорт в соцсетях поддерживала коллегу Лию Ахеджакову, которая в феврале перестала играть в постановках "Современника".Сначала из афиши убрали все спектакли с народной артисткой. Ахеджакова заявила, что ролей в театре у нее не осталось после того, как "Игру в джин" заменили другими проектами.В марте Ахеджакова сказала, что прощается со сценой. По словам актрисы, ее "убрали из театра", по версии "Современника" — она сама написала заявление об уходе.Позднее в СМИ выходили публикации о том, что Ахеджакова спонсирует ВСУ. Эту информацию попросили проверить в Генпрокуратуре России. Сообщалось, что актрису хотят привлечь к ответственности по двум статьям: о госизмене и дискредитации ВС России.Ирина Старшенбаум: артхаус и зарубежный фильмАктриса театра, кино и дубляжа Ирина Старшенбаум появилась на экране в нескольких проектах после того, как выступила против спецоперации.В прошлом году вышли сериал "Надвое" Валерия Тодоровского и фильм "Сестры" Ивана Петухова с ее участием.В декабре состоялась премьера немецкого проекта "Темные спутники" — это сборник короткометражек, в одной из которых снялась Старшенбаум.В 2023-м актриса появилась в артхаусном кино "Здоровый человек" с Никитой Ефремовым. Фильм показывали на нескольких фестивалях, он завоевал ряд наград.Прошлой весной сообщали, что Ирина вошла в каст "Земли обетованной" режиссера Майкла Уинтерботтома с Дугасом Бутом и Гарри Меллингом. Съемки начались осенью 2021-го, сейчас картина в постпродакшене. О дате премьеры нет информации, так же как и о новых ролях артистки."Ночные снайперы": отмены концертовЛидер "Ночных снайперов", поэтесса, художница и писательница Диана Арбенина столкнулась с отменой концертов после того, как высказала свое мнение по поводу спецоперации.Так, организаторы шоу в Перми, Казани, Пятигорске, Чебоксарах, Ульяновске отказались проводить выступления группы. Кто-то мотивировал это техническими проблемами, кто-то побоялся провокаций.По информации СМИ, гастрольный тур "Ночных снайперов" отменили из-за позиции фронтвумен относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230414/kozlovskiy-1865470687.html

https://ria.ru/20230414/znamenitosti-1865242152.html

https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html

https://ria.ru/20221215/sovet-1838967433.html

https://ria.ru/20230412/akhedzhakova-1864831481.html

https://ria.ru/20230409/akhedzhakova-1864082217.html

https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html

https://ria.ru/20230410/svo-1863781501.html

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данила козловский, ксения раппопорт, ночные снайперы, госдума рф, вооруженные силы украины, лия ахеджакова, кино и сериалы, музыка, театр