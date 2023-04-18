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Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО - РИА Новости, 18.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 18.04.2023 (обновлено: 08:17 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО - РИА Новости, 18.04.2023
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО
Некоторые российские артисты отрицательно высказались о России и СВО, но из страны не уехали. О том, чем они занимаются и планируют ли новые проекты, — в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:00
2023-04-18T08:17
культура
данила козловский
ксения раппопорт
ночные снайперы
госдума рф
вооруженные силы украины
лия ахеджакова
кино и сериалы
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Некоторые российские артисты отрицательно высказались о России и СВО, но из страны не уехали. О том, чем они занимаются и планируют ли новые проекты, — в материале РИА Новости.Данила Козловский: в США и обратноАктер и продюсер Данила Козловский обозначил свою позицию сразу — в одной из соцсетей назвал происходящее "катастрофой".После этого в российский прокат вышло несколько проектов с его участием: сериалы "Надвое", "13 клиническая", "Люся", фильм "Молодой человек". В декабре прошлого года на Netflix, который теперь недоступен в России, состоялась премьера мини-сериала "Госизмена" с Ольгой Куриленко. Козловский сыграл одну из второстепенных ролей — лорда Антона Мельникова.Среди новых работ артиста — главная роль в проекте "Уволить Жору" Марюса Вайсберга про ушлого провинциала, делающего карьеру в Москве. В фильме также сыграли Михаил Галустян, Елена Фомина. Прокатная компания сообщила РИА Новости, что релиз запланирован на 8 июня.Некоторое время актер провел в США, но вернулся в Россию, и недавно его имя снова оказалось в новостных заголовках.Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений Козловского.В апреле и мае на роль актера в постановке "Поколение Маугли" в МХТ заявлены Тимур Родригез и Дмитрий Сумин.Что касается апрельских спектаклей Малого драматического театра в Санкт-Петербурге ("Гамлет" и "Коварство и любовь"), то имя Козловского стоит в афише. В МДТ агентству пояснили, что "информации об отменах никакой нет, эти спектакли всегда играются одним составом".Также в театре опровергли слухи об увольнении актера. Но при этом не уточнили, когда именно спектакли с его участием появятся в расписании на конец этого сезона и начало нового.Ксения Раппопорт: Италия и РоссияКоллега Козловского по МДТ Ксения Раппопорт тоже осудила СВО, осталась в России и стала объектом критики.Актриса уехала в Италию, но позже вернулась — выступала с лекцией перед студентами.В марте 2022-го она появилась в сериале "Конец света", а на открывающемся 20 апреля ММКФ представят фильм с ее участием — "Единица Монтевидео".При этом на новогодних праздниках телеспектакль "Происшествие в стране Мульти-Пульти", в котором, кроме Раппопорт, заняты Иван Ургант, Козловский и многие другие, сняли с показа в онлайн-кинотеатре без каких-либо объяснений. А в феврале постановку "Эйнштейн и Маргарита", где актриса играет с Алексеем Серебряковым, неожиданно отменили.Кроме того, в ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.Недавно участие Раппопорт в постановках МДТ (среди ближайших — те же "Гамлет" и "Коварство и любовь") возмутило депутата Госдумы от "Справедливой России — За правду" Дмитрия Кузнецова. Он также выступил против того, чтобы артисты, негативно отзывающиеся о СВО, играли в постановках театра. Пока вопрос не решен — власти Санкт-Петербурга переадресовали вопрос в Минкультуры.Лия Ахеджакова: уход из "Современника"Раппопорт в соцсетях поддерживала коллегу Лию Ахеджакову, которая в феврале перестала играть в постановках "Современника".Сначала из афиши убрали все спектакли с народной артисткой. Ахеджакова заявила, что ролей в театре у нее не осталось после того, как "Игру в джин" заменили другими проектами.В марте Ахеджакова сказала, что прощается со сценой. По словам актрисы, ее "убрали из театра", по версии "Современника" — она сама написала заявление об уходе.Позднее в СМИ выходили публикации о том, что Ахеджакова спонсирует ВСУ. Эту информацию попросили проверить в Генпрокуратуре России. Сообщалось, что актрису хотят привлечь к ответственности по двум статьям: о госизмене и дискредитации ВС России.Ирина Старшенбаум: артхаус и зарубежный фильмАктриса театра, кино и дубляжа Ирина Старшенбаум появилась на экране в нескольких проектах после того, как выступила против спецоперации.В прошлом году вышли сериал "Надвое" Валерия Тодоровского и фильм "Сестры" Ивана Петухова с ее участием.В декабре состоялась премьера немецкого проекта "Темные спутники" — это сборник короткометражек, в одной из которых снялась Старшенбаум.В 2023-м актриса появилась в артхаусном кино "Здоровый человек" с Никитой Ефремовым. Фильм показывали на нескольких фестивалях, он завоевал ряд наград.Прошлой весной сообщали, что Ирина вошла в каст "Земли обетованной" режиссера Майкла Уинтерботтома с Дугасом Бутом и Гарри Меллингом. Съемки начались осенью 2021-го, сейчас картина в постпродакшене. О дате премьеры нет информации, так же как и о новых ролях артистки."Ночные снайперы": отмены концертовЛидер "Ночных снайперов", поэтесса, художница и писательница Диана Арбенина столкнулась с отменой концертов после того, как высказала свое мнение по поводу спецоперации.Так, организаторы шоу в Перми, Казани, Пятигорске, Чебоксарах, Ульяновске отказались проводить выступления группы. Кто-то мотивировал это техническими проблемами, кто-то побоялся провокаций.По информации СМИ, гастрольный тур "Ночных снайперов" отменили из-за позиции фронтвумен относительно Крыма и СВО.
https://ria.ru/20230414/kozlovskiy-1865470687.html
https://ria.ru/20230414/znamenitosti-1865242152.html
https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html
https://ria.ru/20221215/sovet-1838967433.html
https://ria.ru/20230412/akhedzhakova-1864831481.html
https://ria.ru/20230409/akhedzhakova-1864082217.html
https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html
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данила козловский, ксения раппопорт, ночные снайперы, госдума рф, вооруженные силы украины, лия ахеджакова, кино и сериалы, музыка, театр
Культура, Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Ночные снайперы, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Лия Ахеджакова, Кино и сериалы, Музыка, Театр

Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Некоторые российские артисты отрицательно высказались о России и СВО, но из страны не уехали. О том, чем они занимаются и планируют ли новые проекты, — в материале РИА Новости.

Данила Козловский: в США и обратно

Актер и продюсер Данила Козловский обозначил свою позицию сразу — в одной из соцсетей назвал происходящее "катастрофой".
После этого в российский прокат вышло несколько проектов с его участием: сериалы "Надвое", "13 клиническая", "Люся", фильм "Молодой человек".
В декабре прошлого года на Netflix, который теперь недоступен в России, состоялась премьера мини-сериала "Госизмена" с Ольгой Куриленко. Козловский сыграл одну из второстепенных ролей — лорда Антона Мельникова.
Актер и режиссер Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США
14 апреля, 21:35
Среди новых работ артиста — главная роль в проекте "Уволить Жору" Марюса Вайсберга про ушлого провинциала, делающего карьеру в Москве. В фильме также сыграли Михаил Галустян, Елена Фомина. Прокатная компания сообщила РИА Новости, что релиз запланирован на 8 июня.
Некоторое время актер провел в США, но вернулся в Россию, и недавно его имя снова оказалось в новостных заголовках.
Актер, продюсер Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге
14 апреля, 11:29
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений Козловского.
В апреле и мае на роль актера в постановке "Поколение Маугли" в МХТ заявлены Тимур Родригез и Дмитрий Сумин.
Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях
10 апреля, 19:50
Что касается апрельских спектаклей Малого драматического театра в Санкт-Петербурге ("Гамлет" и "Коварство и любовь"), то имя Козловского стоит в афише. В МДТ агентству пояснили, что "информации об отменах никакой нет, эти спектакли всегда играются одним составом".
Также в театре опровергли слухи об увольнении актера. Но при этом не уточнили, когда именно спектакли с его участием появятся в расписании на конец этого сезона и начало нового.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ "Послание к Человеку"
Актер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ Послание к Человеку - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Актер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ "Послание к Человеку"

Ксения Раппопорт: Италия и Россия

Коллега Козловского по МДТ Ксения Раппопорт тоже осудила СВО, осталась в России и стала объектом критики.
Актриса уехала в Италию, но позже вернулась — выступала с лекцией перед студентами.
В марте 2022-го она появилась в сериале "Конец света", а на открывающемся 20 апреля ММКФ представят фильм с ее участием — "Единица Монтевидео".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ксения Раппопорт во время интервью в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
Актриса Ксения Раппопорт во время интервью в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ксения Раппопорт во время интервью в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
При этом на новогодних праздниках телеспектакль "Происшествие в стране Мульти-Пульти", в котором, кроме Раппопорт, заняты Иван Ургант, Козловский и многие другие, сняли с показа в онлайн-кинотеатре без каких-либо объяснений. А в феврале постановку "Эйнштейн и Маргарита", где актриса играет с Алексеем Серебряковым, неожиданно отменили.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра"
15 декабря 2022, 17:33
Кроме того, в ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
Недавно участие Раппопорт в постановках МДТ (среди ближайших — те же "Гамлет" и "Коварство и любовь") возмутило депутата Госдумы от "Справедливой России — За правду" Дмитрия Кузнецова. Он также выступил против того, чтобы артисты, негативно отзывающиеся о СВО, играли в постановках театра. Пока вопрос не решен — власти Санкт-Петербурга переадресовали вопрос в Минкультуры.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Лия Ахеджакова выступает на вечере памяти актера театра и кино народного артиста РСФСР Валентина Гафта в театре "Современник" в Москве
Актриса Лия Ахеджакова выступает на вечере памяти актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта в театре Современник в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Лия Ахеджакова выступает на вечере памяти актера театра и кино народного артиста РСФСР Валентина Гафта в театре "Современник" в Москве

Лия Ахеджакова: уход из "Современника"

Раппопорт в соцсетях поддерживала коллегу Лию Ахеджакову, которая в феврале перестала играть в постановках "Современника".
Сначала из афиши убрали все спектакли с народной артисткой. Ахеджакова заявила, что ролей в театре у нее не осталось после того, как "Игру в джин" заменили другими проектами.
Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник, 24 апреля 2018 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ
12 апреля, 16:30
В марте Ахеджакова сказала, что прощается со сценой. По словам актрисы, ее "убрали из театра", по версии "Современника" — она сама написала заявление об уходе.
Позднее в СМИ выходили публикации о том, что Ахеджакова спонсирует ВСУ. Эту информацию попросили проверить в Генпрокуратуре России. Сообщалось, что актрису хотят привлечь к ответственности по двум статьям: о госизмене и дискредитации ВС России.
Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Лия Ахеджакова уволилась из "Современника"
9 апреля, 16:22

Ирина Старшенбаум: артхаус и зарубежный фильм

Актриса театра, кино и дубляжа Ирина Старшенбаум появилась на экране в нескольких проектах после того, как выступила против спецоперации.
В прошлом году вышли сериал "Надвое" Валерия Тодоровского и фильм "Сестры" Ивана Петухова с ее участием.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Старшенбаум перед началом ХХ церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"
Актриса Ирина Старшенбаум перед началом ХХ церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актриса Ирина Старшенбаум перед началом ХХ церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел"
В декабре состоялась премьера немецкого проекта "Темные спутники" — это сборник короткометражек, в одной из которых снялась Старшенбаум.
В 2023-м актриса появилась в артхаусном кино "Здоровый человек" с Никитой Ефремовым. Фильм показывали на нескольких фестивалях, он завоевал ряд наград.
Прошлой весной сообщали, что Ирина вошла в каст "Земли обетованной" режиссера Майкла Уинтерботтома с Дугасом Бутом и Гарри Меллингом. Съемки начались осенью 2021-го, сейчас картина в постпродакшене. О дате премьеры нет информации, так же как и о новых ролях артистки.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года — 2020" по версии журнала GQ
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года — 2020" по версии журнала GQ

"Ночные снайперы": отмены концертов

Лидер "Ночных снайперов", поэтесса, художница и писательница Диана Арбенина столкнулась с отменой концертов после того, как высказала свое мнение по поводу спецоперации.
Музыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы Ночные снайперы в СК Олимпийский в Москве. 4 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России
11 апреля, 14:32
Так, организаторы шоу в Перми, Казани, Пятигорске, Чебоксарах, Ульяновске отказались проводить выступления группы. Кто-то мотивировал это техническими проблемами, кто-то побоялся провокаций.
По информации СМИ, гастрольный тур "Ночных снайперов" отменили из-за позиции фронтвумен относительно Крыма и СВО.
Певец Григорий Лепс выступает на концерте Слава защитникам Отечества! в спорткомплексе Лужники - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России
10 апреля, 08:00
 
КультураДанила КозловскийКсения РаппопортНочные снайперыГосдума РФВооруженные силы УкраиныЛия АхеджаковаКино и сериалыМузыкаТеатр
 
 
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