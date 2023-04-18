https://ria.ru/20230418/akhmat-1866055563.html

Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам

Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам - РИА Новости, 18.04.2023

Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам

Все бойцы разведывательно-штурмового отряда в составе спецназа "Ахмат", который после пяти дней отражения атак противника вышел из окружения в Белогоровке,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:18

2023-04-18T13:18

2023-04-18T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

чеченская республика (чечня)

луганская народная республика

апты алаудинов

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216587_0:248:2758:1799_1920x0_80_0_0_a12dc8e34e1d956aae470378df4b932b.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Все бойцы разведывательно-штурмового отряда в составе спецназа "Ахмат", который после пяти дней отражения атак противника вышел из окружения в Белогоровке, представлены к государственным наградам, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа "Ахмат", которые в течении пяти дней отражали атаку противника, оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Он также сообщил о мужестве командира группы под позывным "Малой", который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя. "Все эти бойцы уже представлены к государственным наградам. Я считаю, что они эти награды реально заслужили. И в скором времени каждый из них уже рвется вернуться в строй. Это и есть их героическая сущность", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". По его мнению, эта история когда-то ляжет в основу книг и фильмов. Он уточнил, что по ходу продвижения к Белогоровке спецназовцы взяли в плен военнослужащих Украины и добыли "огромное количество необходимой развединформации".

https://ria.ru/20230415/chechnya-1865576981.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр