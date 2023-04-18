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Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/akhmat-1866055563.html
Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам
Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам - РИА Новости, 18.04.2023
Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам
Все бойцы разведывательно-штурмового отряда в составе спецназа "Ахмат", который после пяти дней отражения атак противника вышел из окружения в Белогоровке,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:18
2023-04-18T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
чеченская республика (чечня)
луганская народная республика
апты алаудинов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Все бойцы разведывательно-штурмового отряда в составе спецназа "Ахмат", который после пяти дней отражения атак противника вышел из окружения в Белогоровке, представлены к государственным наградам, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа "Ахмат", которые в течении пяти дней отражали атаку противника, оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Он также сообщил о мужестве командира группы под позывным "Малой", который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя. "Все эти бойцы уже представлены к государственным наградам. Я считаю, что они эти награды реально заслужили. И в скором времени каждый из них уже рвется вернуться в строй. Это и есть их героическая сущность", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". По его мнению, эта история когда-то ляжет в основу книг и фильмов. Он уточнил, что по ходу продвижения к Белогоровке спецназовцы взяли в плен военнослужащих Украины и добыли "огромное количество необходимой развединформации".
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луганская народная республика
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безопасность, россия, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Чеченская республика (Чечня), Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам

Алаудинов: вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к госнаградам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат" в Донбассе
Боец спецназа Ахмат в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боец спецназа "Ахмат" в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Все бойцы разведывательно-штурмового отряда в составе спецназа "Ахмат", который после пяти дней отражения атак противника вышел из окружения в Белогоровке, представлены к государственным наградам, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа "Ахмат", которые в течении пяти дней отражали атаку противника, оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Он также сообщил о мужестве командира группы под позывным "Малой", который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя.
"Все эти бойцы уже представлены к государственным наградам. Я считаю, что они эти награды реально заслужили. И в скором времени каждый из них уже рвется вернуться в строй. Это и есть их героическая сущность", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".
По его мнению, эта история когда-то ляжет в основу книг и фильмов. Он уточнил, что по ходу продвижения к Белогоровке спецназовцы взяли в плен военнослужащих Украины и добыли "огромное количество необходимой развединформации".
Грозный, Чечня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена
15 апреля, 19:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧеченская республика (Чечня)Луганская Народная РеспубликаАпты АлаудиновУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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