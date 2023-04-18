https://ria.ru/20230418/akhmat-1866055563.html
Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам
Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам - РИА Новости, 18.04.2023
Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам
Все бойцы разведывательно-штурмового отряда в составе спецназа "Ахмат", который после пяти дней отражения атак противника вышел из окружения в Белогоровке,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:18
2023-04-18T13:18
2023-04-18T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
чеченская республика (чечня)
луганская народная республика
апты алаудинов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Все бойцы разведывательно-штурмового отряда в составе спецназа "Ахмат", который после пяти дней отражения атак противника вышел из окружения в Белогоровке, представлены к государственным наградам, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа "Ахмат", которые в течении пяти дней отражали атаку противника, оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Он также сообщил о мужестве командира группы под позывным "Малой", который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя. "Все эти бойцы уже представлены к государственным наградам. Я считаю, что они эти награды реально заслужили. И в скором времени каждый из них уже рвется вернуться в строй. Это и есть их героическая сущность", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". По его мнению, эта история когда-то ляжет в основу книг и фильмов. Он уточнил, что по ходу продвижения к Белогоровке спецназовцы взяли в плен военнослужащих Украины и добыли "огромное количество необходимой развединформации".
https://ria.ru/20230415/chechnya-1865576981.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к наградам
Алаудинов: вышедших из окружения в Белогоровке бойцов "Ахмата" представили к госнаградам