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Шведский производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию - РИА Новости, 18.04.2023
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15:34 18.04.2023 (обновлено: 17:17 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/absolut-1866100663.html
Шведский производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию
Шведский производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию - РИА Новости, 18.04.2023
Шведский производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию
Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, говорится в заявлении гендиректора компании Стефани... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:34
2023-04-18T17:17
экономика
россия
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ЦЮРИХ, 18 апр — РИА Новости. Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, говорится в заявлении гендиректора компании Стефани Дюрру.На прошлой неделе СМИ сообщили о планах компании частично возобновить поставки своей продукции в Россию.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, многие европейские компании ушли с российского рынка. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и ЕС признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Шведский производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию

Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию

© Фото : Unsplash / Tim RüßmannВодка Absolut
Водка Absolut - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Unsplash / Tim Rüßmann
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ЦЮРИХ, 18 апр — РИА Новости. Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, говорится в заявлении гендиректора компании Стефани Дюрру.
«
"Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах", — уточнил он.
На прошлой неделе СМИ сообщили о планах компании частично возобновить поставки своей продукции в Россию.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, многие европейские компании ушли с российского рынка. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и ЕС признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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