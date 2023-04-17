https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865886600.html

Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару

Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару - РИА Новости, 17.04.2023

Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару

Стивен Сигал приедет в Самару на Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", сообщается на странице во "ВКонтакте" регионального... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:15

2023-04-17T18:15

2023-04-17T18:15

новости культуры

стивен сигал

культура

самара

самарская область

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Стивен Сигал приедет в Самару на Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", сообщается на странице во "ВКонтакте" регионального правительства. Губернатор области Дмитрий Азаров отметил, что на фестиваль приедут артисты из разных стран. В том числе из Никарагуа, Великобритании, Испании, Италии, Словении и других.Вход на все мероприятия бесплатный. Смотр пройдет в Самарской области с 1 по 6 мая.Ранее сообщалось, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.

https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стивен сигал, самара, самарская область