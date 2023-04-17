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Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару - РИА Новости, 17.04.2023
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Культура
 
18:15 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865886600.html
Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару
Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару - РИА Новости, 17.04.2023
Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару
Стивен Сигал приедет в Самару на Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", сообщается на странице во "ВКонтакте" регионального... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:15
2023-04-17T18:15
новости культуры
стивен сигал
культура
самара
самарская область
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Стивен Сигал приедет в Самару на Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", сообщается на странице во "ВКонтакте" регионального правительства. Губернатор области Дмитрий Азаров отметил, что на фестиваль приедут артисты из разных стран. В том числе из Никарагуа, Великобритании, Испании, Италии, Словении и других.Вход на все мероприятия бесплатный. Смотр пройдет в Самарской области с 1 по 6 мая.Ранее сообщалось, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.
https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html
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новости культуры, стивен сигал, самара, самарская область
Новости культуры, Стивен Сигал, Культура, Самара, Самарская область
Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару

Стивен Сигал приедет в Самару на Международный фестиваль антифашистской песни

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер, продюсер Стивен Сигал
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Стивен Сигал приедет в Самару на Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", сообщается на странице во "ВКонтакте" регионального правительства.
«
"В Самаре 6 мая Стивен Сигал выйдет на главную сцену антифашистского фестиваля "Гитары в строю" на площади Куйбышева, чтобы порадовать своим выступлением, куда войдут мировые хиты блюза и его авторские композиции", — говорится в публикации.
Губернатор области Дмитрий Азаров отметил, что на фестиваль приедут артисты из разных стран. В том числе из Никарагуа, Великобритании, Испании, Италии, Словении и других.
Вход на все мероприятия бесплатный. Смотр пройдет в Самарской области с 1 по 6 мая.
Ранее сообщалось, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.
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КультураНовости культурыСтивен СигалСамараСамарская область
 
 
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