https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865886600.html
Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару
Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару - РИА Новости, 17.04.2023
Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару
Стивен Сигал приедет в Самару на Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", сообщается на странице во "ВКонтакте" регионального... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:15
2023-04-17T18:15
2023-04-17T18:15
новости культуры
стивен сигал
культура
самара
самарская область
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Стивен Сигал приедет в Самару на Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", сообщается на странице во "ВКонтакте" регионального правительства. Губернатор области Дмитрий Азаров отметил, что на фестиваль приедут артисты из разных стран. В том числе из Никарагуа, Великобритании, Испании, Италии, Словении и других.Вход на все мероприятия бесплатный. Смотр пройдет в Самарской области с 1 по 6 мая.Ранее сообщалось, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.
https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стивен сигал, самара, самарская область
Новости культуры, Стивен Сигал, Культура, Самара, Самарская область
Сигал приедет на фестиваль антифашистской песни в Самару
Стивен Сигал приедет в Самару на Международный фестиваль антифашистской песни