https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865849267.html

Звезда "Вампиров средней полосы" вновь стал отцом

Звезда "Вампиров средней полосы" вновь стал отцом - РИА Новости, 17.04.2023

Звезда "Вампиров средней полосы" вновь стал отцом

Дмитрий Чеботарев вновь стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T22:48

2023-04-17T22:48

2023-04-17T22:48

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Дмитрий Чеботарев вновь стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в соцсети. Новорожденный — второй ребенок Климовой и Чеботарева. Супруги также воспитывают общую дочь Иванну. Зрители знают Чеботарева по роли рокера Сержа в "Вампирах средней полосы". В персонажа влюблена графиня Ольга. На удивление родственникам-кровопийцам она забеременела от смертного музыканта. Также актера можно увидеть в проектах "Карамора", "Майор Гром: Чумной доктор", "Пансион", "Ева, рожай" и других. Ранее сообщалось о том, как Бен Аффлек относится к песням своей жены Дженнифер Лопес о нем.

https://ria.ru/20230405/kino-1863170455.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы