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Звезда "Вампиров средней полосы" вновь стал отцом
Звезда "Вампиров средней полосы" вновь стал отцом - РИА Новости, 17.04.2023
Звезда "Вампиров средней полосы" вновь стал отцом
Дмитрий Чеботарев вновь стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:48
2023-04-17T22:48
2023-04-17T22:48
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Дмитрий Чеботарев вновь стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в соцсети. Новорожденный — второй ребенок Климовой и Чеботарева. Супруги также воспитывают общую дочь Иванну. Зрители знают Чеботарева по роли рокера Сержа в "Вампирах средней полосы". В персонажа влюблена графиня Ольга. На удивление родственникам-кровопийцам она забеременела от смертного музыканта. Также актера можно увидеть в проектах "Карамора", "Майор Гром: Чумной доктор", "Пансион", "Ева, рожай" и других. Ранее сообщалось о том, как Бен Аффлек относится к песням своей жены Дженнифер Лопес о нем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы, Культура
Звезда "Вампиров средней полосы" вновь стал отцом
Звезда "Вампиров средней полосы" Дмитрий Чеботарев стал отцом во второй раз
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Дмитрий Чеботарев вновь стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в соцсети.
«
"Нас теперь четверо. Нас больше! Любви больше! Счастья больше! Спасибо, любимая Лиза Климова (жена Чеботарева, — прим. ред.), за чудеса в моей жизни! Спасибо, Кай, что выбрал нас!" — написал актер в микроблоге.
Новорожденный — второй ребенок Климовой и Чеботарева. Супруги также воспитывают общую дочь Иванну.
Зрители знают Чеботарева по роли рокера Сержа в "Вампирах средней полосы". В персонажа влюблена графиня Ольга. На удивление родственникам-кровопийцам она забеременела от смертного музыканта.
Также актера можно увидеть в проектах "Карамора", "Майор Гром: Чумной доктор", "Пансион", "Ева, рожай" и других.
Ранее сообщалось
о том, как Бен Аффлек относится к песням своей жены Дженнифер Лопес о нем.
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