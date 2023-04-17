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В 92 года умер Ахмад Джамал - РИА Новости, 17.04.2023
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Культура
 
12:44 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865776321.html
В 92 года умер Ахмад Джамал
В 92 года умер Ахмад Джамал - РИА Новости, 17.04.2023
В 92 года умер Ахмад Джамал
В своем доме в Ашли Фолс, штат Массачусетс, в 92 года умер джазовый пианист Ахмад Джамал, пишет New York Times. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:44
2023-04-17T12:44
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В своем доме в Ашли Фолс, штат Массачусетс, в 92 года умер джазовый пианист Ахмад Джамал, пишет New York Times. Причина смерти — рак простаты.Критик Стэнли Крауч утверждал, что только Чарли Паркера можно назвать "более важным для развития свежей формы в джазе". Его творчество повлияло на многих музыкантов. Самый известный среди них — трубач Майлс Дейвис. Уважали его не только джазовые исполнители. Например, Клинт Иствуд включил в свой фильм "Мосты округа Мэдисон" два трека пианиста. Джамал родился 2 июля 1930 года. Играть на фортепиано он начал в три года. Свой первый полноформатный альбом он выпустил в 1955. Известность ему принесла пластинка 1958 года — At the Pershing: But Not for Me. Она более двух лет была в чарте Billboard — редкость для джазовых дисков. За свою карьеру музыкант записал около 60 альбомов. Также он основал несколько звукозаписывающих компаний, клуб и ресторан. У него остались дочь и внуки. Ранее сообщалось о смерти Энн Перри. Она писала криминальные книги. В подростковом возрасте ее судили за убийство.
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новости культуры, музыка, знаменитости
Культура, Новости культуры, Музыка, Знаменитости
В 92 года умер Ахмад Джамал

Джазовый пианист Ахмад Джамал умер в 92 года от онкологии

© AP Photo / Gerald HerbertДжазовый пианист Ахмад Джамал
Джазовый пианист Ахмад Джамал - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В своем доме в Ашли Фолс, штат Массачусетс, в 92 года умер джазовый пианист Ахмад Джамал, пишет New York Times.
Причина смерти — рак простаты.
Критик Стэнли Крауч утверждал, что только Чарли Паркера можно назвать "более важным для развития свежей формы в джазе". Его творчество повлияло на многих музыкантов. Самый известный среди них — трубач Майлс Дейвис.
Уважали его не только джазовые исполнители. Например, Клинт Иствуд включил в свой фильм "Мосты округа Мэдисон" два трека пианиста.
Джамал родился 2 июля 1930 года. Играть на фортепиано он начал в три года. Свой первый полноформатный альбом он выпустил в 1955. Известность ему принесла пластинка 1958 года — At the Pershing: But Not for Me. Она более двух лет была в чарте Billboard — редкость для джазовых дисков.
За свою карьеру музыкант записал около 60 альбомов. Также он основал несколько звукозаписывающих компаний, клуб и ресторан.
У него остались дочь и внуки.
Ранее сообщалось о смерти Энн Перри. Она писала криминальные книги. В подростковом возрасте ее судили за убийство.
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