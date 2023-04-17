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В Приамурье спасли пару журавлей на гнезде посреди горящего поля - РИА Новости, 17.04.2023
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12:05 17.04.2023 (обновлено: 13:30 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/zhuravli-1865773467.html
В Приамурье спасли пару журавлей на гнезде посреди горящего поля
В Приамурье спасли пару журавлей на гнезде посреди горящего поля - РИА Новости, 17.04.2023
В Приамурье спасли пару журавлей на гнезде посреди горящего поля
Пожарные в Приамурье спасли пару журавлей, которые сидели на гнезде на опоре посреди горящего поля, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:05
2023-04-17T13:30
хорошие новости
происшествия
амурская область
россия
животные
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Пожарные в Приамурье спасли пару журавлей, которые сидели на гнезде на опоре посреди горящего поля, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Пожарные сегодня ликвидировали возгорание сухой растительности между Корфово и Муравьевкой Тамбовского округа на площади десять гектаров. Во время тушения специалисты заметили на одном из столбов, расположенных в поле, гнездо искусственного производства, в котором находились два журавля", — говорится в публикации.Пламя удалось остановить в нескольких десятках метров от опоры.До полной ликвидации пожара возле гнезда дежурила автоцистерна. Специалисты устанавливают причины возгорания, населенные пункты не пострадали.В спасательном центре РИА Новости уточнили, что журавли сидели на одной из искусственных опор, которые в Амурской области устанавливают для гнезд аистов.
https://ria.ru/20230416/tyulen-1865700720.html
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происшествия, амурская область, россия, животные
Хорошие новости, Происшествия, Амурская область, Россия, Животные
В Приамурье спасли пару журавлей на гнезде посреди горящего поля

В Приамурье спасли от огня пару журавлей, сидевшую на гнезде посреди горящего поля

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкСерые журавли
Серые журавли - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Серые журавли. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Пожарные в Приамурье спасли пару журавлей, которые сидели на гнезде на опоре посреди горящего поля, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Пожарные сегодня ликвидировали возгорание сухой растительности между Корфово и Муравьевкой Тамбовского округа на площади десять гектаров. Во время тушения специалисты заметили на одном из столбов, расположенных в поле, гнездо искусственного производства, в котором находились два журавля", — говорится в публикации.
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Пламя удалось остановить в нескольких десятках метров от опоры.
До полной ликвидации пожара возле гнезда дежурила автоцистерна.
Специалисты устанавливают причины возгорания, населенные пункты не пострадали.
В спасательном центре РИА Новости уточнили, что журавли сидели на одной из искусственных опор, которые в Амурской области устанавливают для гнезд аистов.
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