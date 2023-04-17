https://ria.ru/20230417/zhanaozen-1865736869.html

Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до четырех - РИА Новости, 17.04.2023

Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до четырех

Число погибших в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) увеличилось до четырех, сообщил РИА... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:45

2023-04-17T09:45

2023-04-17T11:32

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АСТАНА, 17 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) увеличилось до четырех, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС республики Руслан Иманкулов. Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что рано утром в понедельник в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился один из подъездов. Сообщалось об 11 пострадавших, сначала спасатели обнаружили под завалами дома тело одного погибшего, позже - еще двух, число пострадавших возросло до 12. "Погибших на данный момент четверо", - сказал Иманкулов.Глава региона Нурлан Ногаев пояснил журналистам, что среди жертв трое взрослых и трехлетний ребенок. За медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе восемь детей. Шестеро пострадавших находятся в больнице, остальных семерых врачи отпустили домой.По его словам, на месте происшествия работает межведомственная комиссия, по факту взрыва возбуждено уголовное дело.Ногаев уточнил, что первоначальной версией произошедшего был взрыв газового баллона, но позже на основе данных проверки специалистов выяснилось, что взорвалась газовая смесь. При ЧП, предварительно, пострадали три квартиры, после взрыва дом отключили от подачи газоснабжения.

https://ria.ru/20230415/angarsk-1865498816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жанаозен, казахстан