https://ria.ru/20230417/zhanaozen-1865733541.html

Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до трех

Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до трех - РИА Новости, 17.04.2023

Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до трех

Число погибших в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) выросло до трех, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:19

2023-04-17T09:19

2023-04-17T09:19

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АСТАНА, 17 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) выросло до трех, сообщила пресс-служба МЧС республики.Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что рано утром в понедельник в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился один из подъездов. Сначала сообщалось об 11 пострадавших, позже спасатели обнаружили под завалами дома тело одного погибшего, число пострадавших увеличилось до 12."По состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов извлечены трое погибших", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230415/angarsk-1865498816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жанаозен, казахстан