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Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до трех - РИА Новости, 17.04.2023
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09:19 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/zhanaozen-1865733541.html
Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до трех
Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до трех - РИА Новости, 17.04.2023
Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до трех
Число погибших в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) выросло до трех, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:19
2023-04-17T09:19
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АСТАНА, 17 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) выросло до трех, сообщила пресс-служба МЧС республики.Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что рано утром в понедельник в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился один из подъездов. Сначала сообщалось об 11 пострадавших, позже спасатели обнаружили под завалами дома тело одного погибшего, число пострадавших увеличилось до 12."По состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов извлечены трое погибших", - говорится в сообщении.
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в мире, жанаозен, казахстан
В мире, Жанаозен, Казахстан
Число погибших при взрыве газа в казахстанском Жанаозене выросло до трех

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в казахстанском Жанаозене выросло до трех

© Фото : ҚР ТЖМ | МЧС РКПоследствия взрыва газового баллона в двухэтажном доме в городе Жанаозен, Казахстан
Последствия взрыва газового баллона в двухэтажном доме в городе Жанаозен, Казахстан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : ҚР ТЖМ | МЧС РК
Последствия взрыва газового баллона в двухэтажном доме в городе Жанаозен, Казахстан
Читать ria.ru в
АСТАНА, 17 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) выросло до трех, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что рано утром в понедельник в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился один из подъездов. Сначала сообщалось об 11 пострадавших, позже спасатели обнаружили под завалами дома тело одного погибшего, число пострадавших увеличилось до 12.
"По состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов извлечены трое погибших", - говорится в сообщении.
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