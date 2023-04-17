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Под завалами дома в казахстанском Жанаозене нашли тело погибшего
Под завалами дома в казахстанском Жанаозене нашли тело погибшего - РИА Новости, 17.04.2023
Под завалами дома в казахстанском Жанаозене нашли тело погибшего
Тело одного погибшего обнаружено под завалами дома после взрыва газа в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана), число пострадавших выросло до 12,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T07:06
2023-04-17T07:06
2023-04-17T07:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АСТАНА, 17 апр - РИА Новости. Тело одного погибшего обнаружено под завалами дома после взрыва газа в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана), число пострадавших выросло до 12, сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на МЧС.Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что рано утром в понедельник в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился один из подъездов. Тогда же сообщалось об 11 пострадавших."По состоянию на 08.30 (06.30 мск) пострадало 13 человек, в том числе один труп, госпитализированы пять человек, семь человек отпущены домой", - говорится в сообщении.По информации областной администрации, при взрыве, предварительно, пострадало три квартиры. На месте ЧП продолжается разбор завалов. Причина и обстоятельства устанавливаются. Координирует работу по разбору завалов глава региона Нурлан Ногаев, который находится на месте взрыва.В работах на месте происшествия задействованы около 300 человек, в том числе спасатели, кинологи, полицейские, медики, военнослужащие и представители местных властей.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жанаозен, казахстан, в мире
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жанаозен, Казахстан, В мире
Под завалами дома в казахстанском Жанаозене нашли тело погибшего
Под завалами дома в казахстанском Жанаозене нашли тело погибшего, 12 человек пострадали
АСТАНА, 17 апр - РИА Новости. Тело одного погибшего обнаружено под завалами дома после взрыва газа в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана), число пострадавших выросло до 12, сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на МЧС.
Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что рано утром в понедельник в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился один из подъездов. Тогда же сообщалось об 11 пострадавших.
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"По состоянию на 08.30 (06.30 мск) пострадало 13 человек, в том числе один труп, госпитализированы пять человек, семь человек отпущены домой", - говорится в сообщении.
По информации областной администрации, при взрыве, предварительно, пострадало три квартиры. На месте ЧП продолжается разбор завалов. Причина и обстоятельства устанавливаются. Координирует работу по разбору завалов глава региона Нурлан Ногаев, который находится на месте взрыва.
В работах на месте происшествия задействованы около 300 человек, в том числе спасатели, кинологи, полицейские, медики, военнослужащие и представители местных властей.
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